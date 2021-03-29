Dünya Kupası yoluna tam gaz devam eden Türkiye ilk maçta Hollanda maçından 4-2'lik ve Norveç maçından da 3-0'lık galibiyetle döndü. Yüzde 15 seyirci alınacak Letonya maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Bu bağlamda da Türkiye Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Türkiye Letonya milli maç bileti nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...
TÜRKİYE LETONYA MİLLİ MAÇ BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Yüzde 15 seyirci alınacak Letonya maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri saat 15.00'te www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.
Bilet fiyatları bilgisi için;
TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 lira olarak belirlendi.
TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Türkiye ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma 30 Mart Salı yani yarın saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.