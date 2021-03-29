TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 lira olarak belirlendi.