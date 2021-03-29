Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.03.2021 23:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 23:22
    ABONE OL

    Bir devrin sonu! Sergio sezon sonunda 'den ayrılacak

    ekiplerinden , Arjantinli yıldız oyuncusu Sergio 'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Agüero'nun, 'ya transfer olacağı yönünde son dönemde iddialar ortaya atılmıştı.

    Bir devrin sonu! Efsane oyuncu ayrılıyor...

    Manchester City'den yapılan açıklamada, 2011'den bu yana Manchester City'de forma giyen 32 yaşındaki Agüero'nun sezon sonunda dolacak sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtilerek, takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.



    AGÜERO, KOMPANY VE SİLVA...
    Kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Agüero'nun yanı sıra eski takım arkadaşları Vincent Kompany ve David Silva'nın heykellerinin, düzenlenecek törenle Etihad Stadı'nda sergileneceği de ifade edildi.



    Manchester City formasıyla 3 lig, 5 Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası kazanan Sergio Agüero, 384 karşılaşmada 257 kez ağları sarsarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti.



        BARCELONA'YA MI GİDECEK?
        Bu sezon sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta 3 gol atan Agüero'nun, Barcelona'ya transfer olacağı yönünde son dönemde iddialar ortaya atılmıştı.


        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Bir devrin sonu! Sergio Agüero sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak