Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Teknik Direktör Yılmaz Vural'la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun..." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşmıştı.

Kartal, 5 gün takım kampında çalışmış ve ekibin başında hiç maça çıkmadan dün görevinden ayrılmıştı.

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