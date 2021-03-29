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    • 29.03.2021 21:19
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    BB Erzurumspor, Teknik Direktör ile anlaştı!

    Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktör Yılmaz Vural’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun..." ifadelerine yer verildi.

    Yılmaz Vural Süper Lig'e döndü

    Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör ile anlaştığını duyurdu.

    Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Teknik Direktör Yılmaz Vural'la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun..." ifadelerine yer verildi.

    Süper Lig'in 31. haftasında Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ile anlaşmıştı.

    Kartal, 5 gün takım kampında çalışmış ve ekibin başında hiç maça çıkmadan dün görevinden ayrılmıştı.

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    Haberler Spor BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile anlaştı!