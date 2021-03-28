A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç'i 3-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Güneş şunları kaydetti: Yeni umutlarla yola çıkıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için de henüz yolun başındayız.

TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

"İki zorlu maçtan 6 puan almak güzel bir şey. İyi konsantre olduk. Bütün oyuncuları alnından öpüyorum, onlarla gurur duyuyorum. Yolumuzda adım adım ilerlemeye devam ediyoruz"

BAŞARAMAYACAĞIMIZ İŞ YOK

"Rakibin iki forvetine iyi tedbir aldık. Sıkıntılarımız vardı ama mazaret göstermeden bu sıkıntıları ortadan kaldırdık. Türk insanın başaramayacağı bir iş yoktur. Galibiyet ülkemize armağan olsun"