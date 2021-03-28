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    • Spor
    • 28.03.2021 Gazete
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    zaferinin ardından konuştu: Yeni bir hikaye için yolun başındayız

     maçında  'nın ardından 'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Maçın ardından konuşan Milli Takım Teknik Direktörü , "ın başaramayacağı bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    Yeni bir hikaye için yolun başındayız

    A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü , 'i 3-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Güneş şunları kaydetti: Yeni umutlarla yola çıkıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için de henüz yolun başındayız.

    TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM
    "İki zorlu maçtan 6 puan almak güzel bir şey. İyi konsantre olduk. Bütün oyuncuları alnından öpüyorum, onlarla gurur duyuyorum. Yolumuzda adım adım ilerlemeye devam ediyoruz"

    BAŞARAMAYACAĞIMIZ İŞ YOK
    "Rakibin iki forvetine iyi tedbir aldık. Sıkıntılarımız vardı ama mazaret göstermeden bu sıkıntıları ortadan kaldırdık. başaramayacağı bir iş yoktur. Galibiyet ülkemize armağan olsun"

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    Haberler Spor Şenol Güneş Norveç zaferinin ardından konuştu: Yeni bir hikaye için yolun başındayız