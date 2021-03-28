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    • Spor
    • 28.03.2021 Gazete
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    Aslan’ın nöbetçi golcüsü oldu

    'de 30 maçta toplam 61 kez ağları sarsan bu gollerin 9'unu kulübeden buldu. Oyuna sonradan giren isimler sadece 7 maçta skoru değiştirdi. yedek soyunduğu ve deplasmanları da ikinci yarıda sahne aldı ve dört golle fark yarattı. , ve maçlarında kenardan gelip iki gol attı.

    Nöbetçi golcü Onyekuru

    Süper Lig'de 30 maçta toplam 61 kez ağları sarsan bu gollerin 9'unu kulübeden buldu. Oyuna sonradan giren isimler sadece 7 maçta skoru değiştirdi. yedek soyunduğu ve deplasmanları da ikinci yarıda sahne aldı ve dört golle fark yarattı. , ve maçlarında kenardan gelip iki gol attı.

    Farklı kazanılan maçında son bölümde şans bulan tabelaya etki etti. ve ise 11'de olmadıkları ile maçlarının son anlarında kazanılan penaltıları gole çevirdi. Galatasaray sezon boyunca yedek oyuncularından akan oyunda 7, penaltılarla birlikte 9 gol katkısı alabildi.

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