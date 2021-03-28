Ghezzal’dan sevindiren gelişme! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Zambiya karşısında sakatlanan Rachid Ghezzal, dün Cezayir Milli Takımı'nın antrenmanında yer aldı. Yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalara katıldı.
QUARESMA PATRON GİBİYDİ!
Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Portekizli sol bek Pedro Rebocho, Mais- Futebol'e konuştu. Rebocho, "Beşiktaş'a gittim ve 2-3 hafta sonra Quaresma ayrıldı. Soyunma odasında patron gibiydi. Adaptasyon sürecimde onun varlığı önemliydi" dedi.
ANDERS TRONDSEN TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzon, Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Uzun bir sakatlık döneminden sonra Trondsen ilk kez takımla birlikte çalıştı. Norveçli oyuncu yaklaşık 200 günlük aradan sonra sahalara döndü.