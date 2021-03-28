Ghezzal’dan sevindiren gelişme! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

EUROLEAGUE'DE HAFTANIN MVP'Sİ MİCİC OLDU

Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde 31. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Bu sezon üçüncü kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, Panathinaikos maçında 21 sayı, 7 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla galibiyette büyük rol oynamıştı.