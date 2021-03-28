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    • Spor
    • 28.03.2021 Gazete
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    Ghezzal’dan sevindiren gelişme! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Zambiya karşısında sakatlanan hezzal, dün ’nın antrenmanında yer aldı. Yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalara katıldı.

    Ghezzal’dan sevindiren gelişme!

    Zambiya karşısında sakatlanan Rachid Ghezzal, dün Cezayir Milli Takımı'nın antrenmanında yer aldı. Yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalara katıldı.

    QUARESMA PATRON GİBİYDİ!
    Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Portekizli sol bek Pedro Rebocho, Mais- Futebol'e konuştu. Rebocho, "Beşiktaş'a gittim ve 2-3 hafta sonra Quaresma ayrıldı. Soyunma odasında patron gibiydi. Adaptasyon sürecimde onun varlığı önemliydi" dedi.

    ANDERS TRONDSEN TAKIMLA ÇALIŞTI
    Trabzon, Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Uzun bir sakatlık döneminden sonra Trondsen ilk kez takımla birlikte çalıştı. Norveçli oyuncu yaklaşık 200 günlük aradan sonra sahalara döndü.

        DJANİNY KADRODAN ÇIKARILDI
        Trabzon'un Yeşil Burun Adalı yıldızı Djaniny, milli takıma kadrosuna davet edilmişti. Djaniny'nin özel sebeplerden dolayı kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

        MAREGA FENER'İN RADARINDA
        Devre arasında adı Fenerbahçe ile anılan Porto'nun golcü oyuncusu Moussa Marega, yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Porto'nun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Moussa Marega ile anlaşma sağlayamadığı ve Fenerbahçe'nin yeniden devreye girdiği yazdı.

        KOCAMAN'DAN EMRE'YE KRİZ MESAJI
        Aykut Kocaman'dan Emre hakkında yorum geldi. Kocaman, "Teknik olarak bir sorun yaşamaz. Tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı" dedi.

            MİCHAEL KRAFT GÖREVİNE DEVAM EDECEK
            Fenerbahçe'de Erol Bulut ile birlikte göreve başlayan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın görevine devam edeceği bildirildi. Açıklama Kraft'tan geldi.

            HATAYSPOR'DA AARON BOUPENDZA ŞOKU!
            Süper             Lig'in gol kralı Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'nda yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Angola maçı kadrosundan çıkarılan Boupendza için karantina süreci başlatıldı. Hatayspor'da Gabonlu golcünün yanı sıra Kone, Traore ve Katranis de Galatasaray maçında yok.

            FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ
            HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-64 mağlup etti. Iagupova 27 sayıyla yıldızlaştı. Seride 2 yapan takım tur atlayacak.

                EUROLEAGUE'DE HAFTANIN MVP'Sİ MİCİC OLDU
                Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde 31. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Bu sezon üçüncü kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, Panathinaikos maçında 21 sayı, 7 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla galibiyette büyük rol oynamıştı.

                ESKİŞEHİRSPOR'DA 6 POZİTİF VAKA BİRDEN
                TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da 5 futbolcu ile 1 destek ekibi personelinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi ve karantina sürecinin başladığı belirtildi.

                FATİH TERİM BEKLEMEDE
                Fatih Terim taktik çalışma için milli takım kaplarında bulunun 10 futbolcunun dönmesini bekliyor. Taktik çalışmalar salı ya da çarşamba başlayacak.
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