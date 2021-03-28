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    • Spor
    • 28.03.2021 Gazete
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    'de hoca meselesi için ile bir araya geliyor: Adaylar , , ve

    ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonunda kadar takımın teknik sorumluluğuna getirilen yeni sezonda teknik direktörlük yapmak istemediğini ve sportif direktör olarak devam etmek istediğini yönetime bildirdi. Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik adam için elini çabuk tutmak isteyen yönetimin de Emre Belözoğlu ile önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yapacağı ifade edildi.

    Fener'de kritik zirve

    Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonunda kadar takımın teknik sorumluluğuna getirilen Emre Belözoğlu yeni sezonda teknik direktörlük yapmak istemediğini ve sportif direktör olarak devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

    Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik adam için elini çabuk tutmak isteyen yönetimin de Emre Belözoğlu ile önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yapacağı ifade edildi.

    Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki yeni hoca hakkındaki görüşlerini Belözoğlu'na soracak.

        Hoca adayları arasında Joachim Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo var.

        Bu dört hocadan birisini büyük ihtimalle Fener'in yeni teknik patronu olacak. En çok temas sağlanan isim ile Löw.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Ali Koç hoca meselesi için Emre Belözoğlu ile bir araya geliyor: Adaylar Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo