Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu Salih Uçan için ilk hamleyi yaptı. Bordo-Mavili Yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuyu, "Bizi tercih et yeniden vazgeçilmez ol" sözleriyle ikna ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bizzat dahil olduğu transfer görüşmelerinde Salih'in İstanbul macerası yaşadığı için Trabzonspor'u tercih etme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki orta saha bu sezon 3 gol atarken 4 de asist yaptı.
BAKASETAS BİLDİĞİNİZ GİBİ!
Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, Yunanistan'ın İspanya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta attığı penaltı golüyle takımına puan kazandırdı. Ekuban da Gana formasıyla 73 dakika G.Afrika'ya karşı mücadele etti.
BAKASETAS BİLDİĞİNİZ GİBİ!
Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, Yunanistan'ın İspanya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta attığı penaltı golüyle takımına puan kazandırdı. Ekuban da Gana formasıyla 73 dakika G.Afrika'ya karşı mücadele etti.