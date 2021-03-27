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    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
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    'dan 'a: Bizi tercih et vazgeçilmez ol!

    yönetimi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu Alanyasporlu 'ı “Bizi tercih et yeniden vazgeçilmez ol” sözleriyle ikna ediyor.

    Bizi tercih et vazgeçilmez ol!
    Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu için ilk hamleyi yaptı. Bordo-Mavili Yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuyu, "Bizi tercih et yeniden vazgeçilmez ol" sözleriyle ikna ediyor. Teknik direktör 'nın da bizzat dahil olduğu transfer görüşmelerinde Salih'in macerası yaşadığı için 'u tercih etme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki orta saha bu sezon 3 gol atarken 4 de asist yaptı.



    BAKASETAS BİLDİĞİNİZ GİBİ!
    Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, Yunanistan'ın İspanya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta attığı penaltı golüyle takımına puan kazandırdı. Ekuban da Gana formasıyla 73 dakika G.Afrika'ya karşı mücadele etti.

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    Haberler Spor Trabzonspor'dan Salih Uçan'a: Bizi tercih et vazgeçilmez ol!