Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Milli takımda da Kartal! Larin ve Ghezzal şov yaptı...

    Larin ve Ghezzal başarılı performanslarında milli takımlarında da devam ettiler. , Kanada'nın 'yı 5-1 yendiği maçta 3 gol attı. ise 'in ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

    Milli takımda da Kartal!
    Larin ve Ghezzal başarılı performanslarında milli takımlarında da devam ettiler. , Kanada'nın 'yı 5-1 yendiği maçta 3 gol attı. ise 'in ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

    KARTAL 1.5 SAAT TER DÖKTÜ
    , maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Teknik patron yönetiminde 'de yapılan çalışmaya milli takımdaki futbolcular katıldı. Yaklaşık 1.5 saatlik idman yarı sahada maçla sona erdi.

    YALÇIN'IN KORKUSU SAKATLIK
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu milli takımdaki oyuncuların sakatlanması. Zaten dar bir kadrosu olan Yalçın için en kötü senaryo bu.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Milli takımda da Kartal! Larin ve Ghezzal şov yaptı...