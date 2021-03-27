Milli takımda da Kartal! Larin ve Ghezzal şov yaptı...

Larin ve Ghezzal başarılı performanslarında milli takımlarında da devam ettiler. Cyle Larin, Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta 3 gol attı. Rachid Ghezzal ise Cezayir'in Zambiya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
KARTAL 1.5 SAAT TER DÖKTÜ
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Teknik patron Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye'de yapılan çalışmaya milli takımdaki futbolcular katıldı. Yaklaşık 1.5 saatlik idman yarı sahada maçla sona erdi.
YALÇIN'IN KORKUSU SAKATLIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu milli takımdaki oyuncuların sakatlanması. Zaten dar bir kadrosu olan Yalçın için en kötü senaryo bu.
KARTAL 1.5 SAAT TER DÖKTÜ
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Teknik patron Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye'de yapılan çalışmaya milli takımdaki futbolcular katıldı. Yaklaşık 1.5 saatlik idman yarı sahada maçla sona erdi.
YALÇIN'IN KORKUSU SAKATLIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu milli takımdaki oyuncuların sakatlanması. Zaten dar bir kadrosu olan Yalçın için en kötü senaryo bu.