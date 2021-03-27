Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de gündem tamamen yeni sezonda takımın başına geçecek olan teknik direktör oldu.
Sarı-Lacivertli kurmayların 2 haftadır yakın temasta olduğu teknik direktör Löw'ün, Alman futbol sitelerinde "Fenerbahçe'de yarım kalan bir işim var" şeklinde ifadelerinin olduğu iddia edildi.
Alman Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrılacak olan başarılı teknik adam, 1998/99 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istememiş ancak o zamanki yönetim, Alman teknik adamla devam etmeme yönünde karar almıştı.
Sarı-Lacivertli kurmayların 2 haftadır yakın temasta olduğu teknik direktör Löw'ün, Alman futbol sitelerinde "Fenerbahçe'de yarım kalan bir işim var" şeklinde ifadelerinin olduğu iddia edildi.
Alman Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrılacak olan başarılı teknik adam, 1998/99 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istememiş ancak o zamanki yönetim, Alman teknik adamla devam etmeme yönünde karar almıştı.