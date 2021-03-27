Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    ’den sıcak mesajlar! ...

    ’de Sarri iddiaları ortaya atılırken 2 haftadır sıcak temas sağlanan ’de de olumlu gelişmeler var. Löw'ün, futbol sitelerinde "Fenerbahçe'de yarım kalan bir işim var" şeklinde ifadelerinin olduğu iddia edildi.

    Löw’den sıcak mesajlar
    Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından 'de gündem tamamen yeni sezonda takımın başına geçecek olan teknik direktör oldu.

    Sarı-Lacivertli kurmayların 2 haftadır yakın temasta olduğu teknik direktör Löw'ün, futbol sitelerinde "Fenerbahçe'de yarım kalan bir işim var" şeklinde ifadelerinin olduğu iddia edildi.



    'ndan sonrası ayrılacak olan başarılı teknik adam, 1998/99 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istememiş ancak o zamanki yönetim, Alman teknik adamla devam etmeme yönünde karar almıştı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Joachim Löw’den sıcak mesajlar! Fenerbahçe...