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    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
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    Haydi Türkiyem bir daha! ’yı dize getiren A Milli Takım karşısında

    Ay-Yıldızlılar, Covid 19 önlemleri nedeniyle ’nın şehrinde oynanacak maçtan da 3 puan alırsa grupta çok önemli bir avantaj yakalayacak. Kritik 90 dakika saat 20.00’de başlayacak.

    Haydi Türkiyem bir daha

    2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız bu akşam 2. sınavına çıkacak. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek çok büyük ses getiren Ay-Yıldızlılar, grubun bir başka güçlü takımı Norveç ile karşılaşacak.



    Covid 19 önlemleri nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak kritik maç saat 20.00'de başlayacak.



    TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadelede İspanyol hakem Hernandez düdük çalacak. Milli Takımımız, güçlü rakibini mağlup ederek ikide iki yapmaya çalışacak. Öte yandan bu akşam grubumuzda ayrıca Karabağ- Cebelitarık ve Hollanda-Letonya karşılaşmaları da oynanacak.

        Milli Takımımız son zamanların flaş ekiplerinden Norveç karşısında çok zorlu bir sınav verecek.



        Milli Takım, Güneş ile çıktığı 71 maçta 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.


        SAAT: 20.00

        STAT: La Rosaleda

        HAKEM: A.Hernandez (İSP)

        YAYIN: TRT 1

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        Haberler Spor Haydi Türkiyem bir daha! Hollanda’yı dize getiren A Milli Takım Norveç karşısında