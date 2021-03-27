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    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
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    eski Gustavo’yu mumla arıyor!

    , 1 ay süren sakatlığının ardından geri döndü ama eski performansı hala ortada yok. Gustavo, milli arayı iyi değerlendirip güç depolamaya çalışırken ligin kalanı için yine de takımının en önemli kozlarından birisi.

    Eski Gustavo’yu mumla arıyor!
    Gustavo'nun deplasmanında sakatlandığında 3 puan farkla lider olan F.Bahçe, Brezilyalı yıldızının eksikliğini çok hissetti. 1 ay sonra dönen Gustavo eski performansına yaklaşamadı. Gustavo, milli arayı iyi değerlendirip güç depolamaya çalışırken ligin kalanı için yine de takımının en önemli kozlarından birisi.

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