Gustavo'nun Hatay deplasmanında sakatlandığında 3 puan farkla lider olan F.Bahçe, Brezilyalı yıldızının eksikliğini çok hissetti. 1 ay sonra dönen Gustavo eski performansına yaklaşamadı. Gustavo, milli arayı iyi değerlendirip güç depolamaya çalışırken ligin kalanı için yine de takımının en önemli kozlarından birisi.
KARANTİNADAKİLER DENİZLİ'YE YETİŞECEK
Fenebahçe'de 5 futbolcu Covid-19'a yakalanmıştı. Başta İrfan Can olmak üzere 5 futbolcunun da Yukatel Denizlispor maçına yetişmeleri bekleniyor.
PAPİSS CİSSE ARTIK ÇOK ZOR
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Cisse ile sezon sonu vedalaşılacak. Yönetim, 1 yıllık opsiyonu kullanmayacak.
KARANTİNADAKİLER DENİZLİ'YE YETİŞECEK
Fenebahçe'de 5 futbolcu Covid-19'a yakalanmıştı. Başta İrfan Can olmak üzere 5 futbolcunun da Yukatel Denizlispor maçına yetişmeleri bekleniyor.
PAPİSS CİSSE ARTIK ÇOK ZOR
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Cisse ile sezon sonu vedalaşılacak. Yönetim, 1 yıllık opsiyonu kullanmayacak.