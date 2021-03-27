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    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
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    , , ve ’ı istiyor!

    Teknik Direktörü , ’ın yıldızları , ve ’ı kadrosunda istiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Terim 3'ünü istiyor
    önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör 'in yönetimden 3 yıldızın alınmasını istediği öğrenildi. Terim, 'da başarıyla mücadele eden , ve 'ı önümüzdeki sezon Galatasaray'da görmek istediğini iletti. Kenan Karaman'ın ile bu yaz sözleşmesi bitiyor.



    Sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ın temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan Ayhan'ın ise ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.
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    Haberler Spor Fatih Terim, Kenan Karaman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş’ı istiyor!