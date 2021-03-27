Önceki gün Erol Bulut ile yollarını ayırıp kalan 10 maçlık periyot için takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fener yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
BİR GÖRÜŞME DAHA VAR
Takımı dünya çapında bir isme teslim etmeyi planlayan Koç'un, şu anda kulüp çalıştırmayan Sarri ile olan görüşmesinin olumlu geçtiği ifade edildi. Önümüzdeki hafta bir temas daha olacak.
JUVE'Yİ ŞAMPİYON YAPTI
Başkan Koç'un geçen sezon da Sarri ile görüştüğü iddia edilmişti. Chelsea ile UEFA şampiyonluğu yaşayan İtalyan teknik adam son olarak Juventus'u İtalya Ligi şampiyonu yapmıştı.