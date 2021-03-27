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    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
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    ile yolları ayıran ’de bombası!

    ile yolları ayıran ’de başkan takımı tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Koç’un Sarri ile görüştüğü iddia edildi. 'u Ligi, 'yi de UEFA Ligi şampiyonu yapan İtalyan teknik adamla önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapılacağı ifade ediliyor.

    Sarri bombası

    Önceki gün Erol Bulut ile yollarını ayırıp kalan 10 maçlık periyot için takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fener yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.



    BİR GÖRÜŞME DAHA VAR
    Takımı dünya çapında bir isme teslim etmeyi planlayan Koç'un, şu anda kulüp çalıştırmayan Sarri ile olan görüşmesinin olumlu geçtiği ifade edildi. Önümüzdeki hafta bir temas daha olacak.



    JUVE'Yİ ŞAMPİYON YAPTI
    Başkan Koç'un geçen sezon da Sarri ile görüştüğü iddia edilmişti. Chelsea ile UEFA şampiyonluğu yaşayan İtalyan teknik adam son olarak Juventus'u İtalya Ligi şampiyonu yapmıştı.



        ONA 'FUTBOL DAHİSİ' DİYORLAR
        Sarri ayrıca Napoli'ye oynattığı güzel futbolla da dikkat çekmişti. Sarri için İtalya ve Avrupa basınında "Futbol dâhisi" gibi yorumlar yapılmıştı. Sarri, farklı sistemleri uygulayan bir hoca.



        BANKACILIKTAN HOCALIĞA!
        33 yaşında teknik direktörlük yapmaya başlayan 62 yaşındaki Sarri, bir süre bankacılık ile hocalığı bir arada yürüttü. Sarri geçen sezon da gündemdeydi.

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        Haberler Spor Erol Bulut ile yolları ayıran Fenerbahçe’de Maurizio Sarri bombası!