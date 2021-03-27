



12 DERBİDE SADECE 1 ZAFER!

Ali Koç döneminde en büyük hüsranlardan birisi de derbilerde yaşandı. Son 3 sezonda 12 derbinin sadece 1'i kazanıldı. Aziz Yıldırım başkanlığında ise derbi galibiyet yüzdesi 45'ti.



YILDIRIM: 13 KUPA, KOÇ: 0 KUPA

Yıldırım sezon başına 8 transfer yapıp tam 13 kupanın altına imzasını attı. Ali Koç ise sezon başına 18 transfer yapmasına rağmen ne bir başarı geldi, ne de Fenerbahçe kupa kaldırdı.