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    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
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    3 yılda ’yi bitirdi! 20 yıllık döneminin çok altında kalındı...

    Son 3 sezonda ’nin ’deki puan ortalaması 68’den 52’ye, gol ortalaması 67’den 51’e, derbi galibiyeti yüzdesi ise yüzde 45’ten, 8’e geriledi. Yıldırım 21 yılda 18 teknik adamla çalışırken, Koç, 3 yılda 7 hoca ile çalıştı. Transfer ortalaması da 8'den 18'e çıktı ama ne başarı ne de kupa geldi.

    3 yılda Fener’i bitirdi!
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    Efsane Başkan Aziz Yıldırım'ın yerine göreve gelen Ali Koç'un 3 yıllık dönemi tam bir hayal kırıklığı oldu. Fenerbahçe, camiaya büyük başarılar vaat eden Ali Koç'la beraber her alanda geriye giderken, Sarı- Lacivertliler'in yaşadığı hüsran rakamlara da çok net bir şekilde yansıdı.



    YENİLGİ ORTALAMASI YÜKSELDİ
    F.Bahçe Aziz Yıldırım döneminde ligde 68 puan ortalaması yakalarken, Ali Koç'la bu rakam 52'ye geriledi. Gol ortalaması 67'den 51'e geldi. Yenilgi ortalaması ise 5,5'den 9'a yükseldi.

    3 SEZONDA 7 TEKNİK ADAM
    Erol Bulut'la da yollarını ayıran Ali Koç'un sezon başına çalıştığı teknik adam sayısı 2,3 oldu. Oysa ki Aziz Yıldırım 21 sezonda 18 hocayı göreve getirdi. Koç istikrarı sağlayamadı.



    12 DERBİDE SADECE 1 ZAFER!
    Ali Koç döneminde en büyük hüsranlardan birisi de derbilerde yaşandı. Son 3 sezonda 12 derbinin sadece 1'i kazanıldı. Aziz Yıldırım başkanlığında ise derbi galibiyet yüzdesi 45'ti.

    YILDIRIM: 13 KUPA, KOÇ: 0 KUPA
    Yıldırım sezon başına 8 transfer yapıp tam 13 kupanın altına imzasını attı. Ali Koç ise sezon başına 18 transfer yapmasına rağmen ne bir başarı geldi, ne de Fenerbahçe kupa kaldırdı.



        RAKAMLARLA YILDIRIM İLE KOÇ ARASINDAKİ FARK

        TEKNİK ADAM SAYISI
        YILDIRIM: 21 YILDA 18
        ALİ KOÇ: 3 YILDA 7


        LİGDE PUAN ORT.
        YILDIRIM: 68
        ALİ KOÇ: 52

        LİGDE GALİBİYET ORT.
        YILDIRIM: 21 (Yılda)
        ALİ KOÇ: 14 (Yılda)



        LİGDE GOL ORT.
        YILDIRIM: 67
        ALİ KOÇ: 51

        LİGDE YENİLGİ ORT.
        YILDIRIM: 5.5
        ALİ KOÇ: 9

        LİG SIRALAMASI ORT.
        YILDIRIM: 2
        ALİ KOÇ: 5



        KUPA SAYISI
        YILDIRIM: 13
        ALİ KOÇ: 0

        DERBİ GALİBİYET YÜZ.
        YILDIRIM: %45
        ALİ KOÇ: %8

        TRANSFER ORTALAMASI
        YILDIRIM: 8
        ALİ KOÇ: 18

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        Haberler Spor Ali Koç 3 yılda Fenerbahçe’yi bitirdi! 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin çok altında kalındı...