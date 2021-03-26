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    • Spor
    • 26.03.2021 Gazete
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    Mesut Özil FORBES'E manşet oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , li Mesut Özil'in 2020 yılında 28.7 milyon dolar ile en çok kazanan 49. sporcu olduğunu açıkladı. İlk sırada 106.3 milyon dolar ile yer aldı. Ronaldo 2'nci, Messi ise 3. oldu.

    Mesut Özil FORBES'E manşet oldu

    FORBES Dergisi, Fenerbahçeli Mesut Özil'in 2020 yılında 28.7 milyon dolar ile en çok kazanan 49. sporcu olduğunu açıkladı. İlk sırada 106.3 milyon dolar ile Roger Federer yer aldı. Ronaldo 2'nci, Messi ise 3. oldu.

    ÖMÜR'DEN MÜJDELİ HABER
    Fırtına'da Abdülkadir Ömür'ün düz koşulara başladığı öğrenildi. Film sonuçlarının da temiz çıktığı ifade edilen oyuncunun 15-20 Nisan arası dönüşünün ön görüldüğü gelen bilgiler arasında.

    KARA KARTAL'DA CORONA ALARMI!
    Fenerbahçe'de     Beşiktaş maçının ardından 5 futbolcunun coronavirüs testi pozitif çıktı. Siyah-Beyazlı Yönetim, bu gelişme üzerine tüm takıma test yapılmasına karar verdi. Kara Kartal'da milli takımlara giden 11 futbolcunun ülkelerindeki test sonuçları da yakından takip edilecek. Önlem amaçlı olarak milli aradan sonra oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde bütün takıma bir kez daha test yapılması planlanıyor.

        BAŞARILI BİR ŞEYİ NİYE BOZALIM!
        Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, "Sergen hocanın sözleşmesi konusunda açıklama yapmaya gerek yok. Beşiktaş, başarılı olmuş bir şeyi niye bozsun? İnsanlar sıkılıp sorun çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

        ANADOLU EFES PANATHINAIKOS: 85-65
        THY Euroleague'de Anadolu Efes evinde Panathinaikos'u 85-65 yenerek son 10 maçta 9. galibiyetini aldı. Lacivert- Beyazlılar'da Vasilije Micic 21 sayıyla yıldızlaştı. Bugün diğer temsilcimiz Fenerbahçe saat 22.00'de Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

        FATİH TERİM'E 2 MAÇ CEZA!
        Cimbom         dün şok bir haberle sarsıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç ceza verdi. Karara gerekçe olarak Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar gösterildi. İki isim, Galatasaray'ın Hatayspor ve Karagümrük ile oynayacağı maçları tribünden izlemek zorunda kalacak. Sarı-Kırmızılı kulübün bugün Tahkim Kurulu'na başvurması bekleniyor.

            İLK MAÇINDA BOŞ GEÇMEDİ
            Kariyerinde ilk kez Surinam Milli Takımı'nın formasını giyen Ryan Donk, Cayman Adaları ile oynadıkları Dünya Kupası Elemeleri maçında 1 gol kaydetti. Surinam maçı 3-0 kazandı.
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            Haberler Spor Mesut Özil FORBES'E manşet oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)