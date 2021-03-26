Mesut Özil FORBES'E manşet oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FORBES Dergisi, Fenerbahçeli Mesut Özil'in 2020 yılında 28.7 milyon dolar ile en çok kazanan 49. sporcu olduğunu açıkladı. İlk sırada 106.3 milyon dolar ile Roger Federer yer aldı. Ronaldo 2'nci, Messi ise 3. oldu.
ÖMÜR'DEN MÜJDELİ HABER
Fırtına'da Abdülkadir Ömür'ün düz koşulara başladığı öğrenildi. Film sonuçlarının da temiz çıktığı ifade edilen oyuncunun 15-20 Nisan arası dönüşünün ön görüldüğü gelen bilgiler arasında.
KARA KARTAL'DA CORONA ALARMI!
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının ardından 5 futbolcunun coronavirüs testi pozitif çıktı. Siyah-Beyazlı Yönetim, bu gelişme üzerine tüm takıma test yapılmasına karar verdi. Kara Kartal'da milli takımlara giden 11 futbolcunun ülkelerindeki test sonuçları da yakından takip edilecek. Önlem amaçlı olarak milli aradan sonra oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde bütün takıma bir kez daha test yapılması planlanıyor.