Mesut Özil FORBES'E manşet oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FORBES Dergisi, Fenerbahçeli Mesut Özil'in 2020 yılında 28.7 milyon dolar ile en çok kazanan 49. sporcu olduğunu açıkladı. İlk sırada 106.3 milyon dolar ile Roger Federer yer aldı. Ronaldo 2'nci, Messi ise 3. oldu.