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    • Spor
    • 25.03.2021 Gazete
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    'un Norveçli yıldız oyuncusu dönüyor

    'un yıldızı Trondsen, 10 Eylül'deki antrenmanda sakatlanmış ve sağ diz ön çapraz bağında yırtık meydana gelmişti. Tecrübeli oyuncu, 197 gün sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. 'da da verilen programa harfiyen uyan Trondsen'in milli maç arasında 6.5 aylık bir aradan sonra takımla çalışmasına karar verildi. Norveçli oyuncunun milli maç arasında güç depolayacağı ve maçına kadar olmasa da bir sonraki maç için kadroya girecek kadar hazır hale getirilebileceği öğrenildi.

    Tam 6.5 ay sonra startı veriyor

    'un yıldızı Trondsen, 10 Eylül'deki antrenmanda sakatlanmış ve sağ diz ön çapraz bağında yırtık meydana gelmişti. Tecrübeli oyuncu, 197 gün sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. 'da da verilen programa harfiyen uyan Trondsen'in milli maç arasında 6.5 aylık bir aradan sonra takımla çalışmasına karar verildi. Norveçli oyuncunun milli maç arasında güç depolayacağı ve maçına kadar olmasa da bir sonraki maç için kadroya girecek kadar hazır hale getirilebileceği öğrenildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor'un Norveçli yıldız oyuncusu Anders Trondsen dönüyor