UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarında yer alması halinde elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak. Açıklamada, Siyah- Beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da ifade edildi. Karar sonrası Siyah-Beyazlılar'ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda bulundu. Yazıcıoğlu, UEFA kararının önümüzdeki günlerde basitçe çözülebileceğini belirtti…

Haberler Spor Beşiktaş'a koşullu ceza!