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    • Spor
    • 25.03.2021 Gazete
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    'a koşullu ceza!

    , 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 'ın 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarında yer alması halinde elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak. Açıklamada, - Beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da ifade edildi.

    Beşiktaş'a koşullu ceza!

    UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 'ın 2021-2022 sezonunda organizasyonlarında yer alması halinde elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak. Açıklamada, - Beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da ifade edildi. Karar sonrası Siyah-Beyazlılar'ın eski yöneticilerinden avukat , sosyal medyada yaptığı açıklamalarda bulundu. Yazıcıoğlu, UEFA kararının önümüzdeki günlerde basitçe çözülebileceğini belirtti…

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    Haberler Spor Beşiktaş'a koşullu ceza!