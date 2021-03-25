Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    'da tam anlamıyla sol bek enflasyonu yaşanıyor

    Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeme kararı alan 'da tam anlamıyla sol bek enflasyonu yaşanıyor. basına önceki gün yaptığı haberde, " imzayı attı" ifadesini kullanmıştı. Dün ise transfer gündemindeki t'a sosyal medyada "" mesajını yolladı.

    Sol bek enflasyonu

    Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeme kararı alan 'da tam anlamıyla sol bek enflasyonu yaşanıyor. basına önceki gün yaptığı haberde, " imzayı attı" ifadesini kullanmıştı. Dün ise transfer gündemindeki t'a sosyal medyada "" mesajını yolladı. Ayrıca ve da listede yer alıyor. Yönetimin kısa süre içinde görüştüğü isimlerden birisiyle ön anlaşma imzalaması bekleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'da tam anlamıyla sol bek enflasyonu yaşanıyor