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    • Spor
    • 25.03.2021 Gazete
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    Blatter’e men cezası (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Eski FIFA Başkanı , finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi. Eski başkan Blatter’e ayrıca 930 bin Euro da para cezası verildi.

    Blatter’e men cezası

    Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi. Eski başkan Blatter'e ayrıca 930 bin Euro da para cezası verildi.

    EFES'İN KONUĞU PANA
    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün evinde Panathinaikos ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak. Temsilcimizin ligde 19 galibiyeti var.

    ŞAMPİYON YEŞİLYURT
    SİSTEM9 Yeşilyurt, İstanbul'da konuk ettiği Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0'lık setlerle yenerek, Avrupa Challenge Kupası şampiyonu oldu. Yeşilyurt ilk maçı da set vermeden kazanmıştı.

        SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN!
        BİLD Gazetesi, Köln'ün orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti. 23 yaşındaki genç oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

        KARTAL'DAN ŞUT BOMBARDIMANI
        Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Futbolcuların moralli olması dikkatlerden kaçmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Siyah-Beyazlılar şut çalışması yaptı. Hazırlıklar bugün devam edecek.

        FENER'DE COVİD DEPREMİ
        Fenerbahçe milli maç arasında Covid 19 şokunu yaşıyor. Önceki gün 1 futbolcunun PCR testinin pozitif çıkmasının ardından dün yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı. Bunun ardından kontrol amaçlı yapılan testlerde bir futbolcunun daha testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi. Pozitif vaka sayısının artmasından büyük bir endişe duyuluyor.

            YAZILIM ANLAŞMASI YAPILDI
            Fenerbahçe Kulübü, yazılım firması Netoloji ile çözüm ortaklığı anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın detayları dün resmi siteden paylaşıldı.

            BERAT ÖZDEMİR FORMASINI GERİ İSTİYOR!
            Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Berat Özdemir, milli ara sonrası formasını geri almak istiyor... Yıldız oyuncu milli arada açık kapatacak.

            AVCI BİZİM İÇİN BİR ŞANSTIR
            Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Hocamız önce takımımıza kişiliğiyle güven verdi. Birliktelik oyunumuza yansıdı. Abdullah Avcı, Trabzonspor için bir şanstır" dedi.

                İTALYA'DAN VIDAL İDDİASI
                LA Gazetta Dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Inter forması giyen Arturo Vidal'i transfer gündemine aldı. Haberde Sarı-Kırmızılılar'ın 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüştüğü belirtildi. Vidal bu sezon 30 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

                ŞENER'E YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ YOK!
                Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerle görüşen yönetim şu ana kadar Şener Özbayraklı ile masaya oturmadı. Fatih Terim'in tecrübeli sağ beki yeni sezonda düşünmediği ve alınan kararın Şener'e iletildiği öğrenildi.
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                Haberler Spor Blatter’e men cezası (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)