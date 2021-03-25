Blatter’e men cezası (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi. Eski başkan Blatter'e ayrıca 930 bin Euro da para cezası verildi.
EFES'İN KONUĞU PANA
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün evinde Panathinaikos ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak. Temsilcimizin ligde 19 galibiyeti var.
ŞAMPİYON YEŞİLYURT
SİSTEM9 Yeşilyurt, İstanbul'da konuk ettiği Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0'lık setlerle yenerek, Avrupa Challenge Kupası şampiyonu oldu. Yeşilyurt ilk maçı da set vermeden kazanmıştı.