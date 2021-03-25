Blatter’e men cezası (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FENER'DE COVİD DEPREMİ

Fenerbahçe milli maç arasında Covid 19 şokunu yaşıyor. Önceki gün 1 futbolcunun PCR testinin pozitif çıkmasının ardından dün yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı. Bunun ardından kontrol amaçlı yapılan testlerde bir futbolcunun daha testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi. Pozitif vaka sayısının artmasından büyük bir endişe duyuluyor.