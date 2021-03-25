TÜRKİYE BİZİ CEZALANDIRDI

Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından Portakallar'ın hocası Frank de Boer, A Milli Takımımız'dan övgü ile bahsetti. Türkiye'nin kendilerinden daha iyi oynadığını belirten De Boer, "Türkiye savunmada çok kompakt ve agresif oynadı. Bizi cezalandırdılar" dedi. Hollanda'nın yıldızı De Light ise, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye 5 defa gelip 4 gol attı. Çok etkiliydiler. 4 gol yememeliydik" diye konuştu.