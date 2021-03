OKAY YOKUŞLU'DAN HAYATİ MÜDAHALE

A Milli Takımımız'ın Hollanda'yı yendiği maçın kader anında sahneye çıkan Okay Yokuşlu, alınan galibiyette önemli rol oynadı. 45. dakikada skoru 2-0'ken De Light'ın direğe çarpıp kaleye yönelen şutunu çizgiden çıkaran Okay, yaptığı hamle ile mutlak golü önledi. Okay takımımıza bir de penaltı kazandırdı.