Katar'da gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için Avrupa elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçına çıkan Türkiye, maçın sonunda çok güçlü bir mesaja imza attı. Avrupa'nın en formda takımları arasında gösterilen Hollanda'yı 4 golle geçen Milliler Dünya Kupası için ilk adımını attı.
MÜTHİŞ BİR MEYDAN OKUMA!
Harika bir takım oyununun yanı sıra hücum bölgesinde de çok becerili bir görüntü çizen Millilerimiz elemelerdeki iddiasını gösterdi. Cumartesi günü karşılaşacağı Norveç'e de gözdağı verdi.
BURAK TEK KELİMEYLE ANLATILMAZ
Hollanda maçında alınan galibiyetin önemine değinen teknik direktörümüz Şenol Güneş, Burak Yılmaz için ise, "Burak Yılmaz tek kelimeyle anlatılmaz! Onun bir hikayesi var" dedi.