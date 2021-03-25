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    • Spor
    • 25.03.2021 Gazete
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    Ay-Yıldızlılar Elemeleri’ne fırtına gibi başladı

    'da gerçekleştirilecek 'na katılmak için elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçına çıkan Türkiye, maçın sonunda çok güçlü bir mesaja imza attı. Avrupa'nın en formda takımları arasında gösterilen 'yı 4 golle geçen Milliler için ilk adımını attı.

    Katar'da gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için Avrupa elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçına çıkan Türkiye, maçın sonunda çok güçlü bir mesaja imza attı. Avrupa'nın en formda takımları arasında gösterilen Hollanda'yı 4 golle geçen Milliler Dünya Kupası için ilk adımını attı.

    MÜTHİŞ BİR MEYDAN OKUMA!
    Harika bir takım oyununun yanı sıra hücum bölgesinde de çok becerili bir görüntü çizen Millilerimiz elemelerdeki iddiasını gösterdi. Cumartesi günü karşılaşacağı Norveç'e de gözdağı verdi.

    BURAK TEK KELİMEYLE ANLATILMAZ
    Hollanda maçında alınan galibiyetin önemine değinen teknik direktörümüz Şenol Güneş, Burak Yılmaz için ise, "Burak Yılmaz tek kelimeyle anlatılmaz! Onun bir hikayesi var" dedi.

        BURAK: 1 NUMARALI RAKİBİMİZDİ
        Attığı 3 golle maça damgasını vuran Burak da, "Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Gururluyuz. Artık Norveç maçına konsantre olacağız" diye konuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda galibiyeti sonrası Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile telefonla görüştü. Alınan galibiyetten ötürü takımımızı tebrik etti.

        RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
        Burak Yılmaz dün Hollanda'ya karşı toplamda 5. golünü kaydetti. Burak, Cristiano Ronaldo'yu geçerek Hollanda'ya son 50 yılda 5 gol atan tek futbolcu olmayı başardı.

            AVRUPA MİLLİLERİ KONUŞTU
            Türkiye'nin galibiyeti sonrası Hollanda basınından Telegraf, "Türkiye'nin zaferi" manşetini attı. Fransız gazetesi L'Equipe ise Burak Yılmaz'ı manşetine çıkardı.

            TÜRKİYE BİZİ CEZALANDIRDI
            Hollanda'yı             4-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından Portakallar'ın hocası Frank de Boer, A Milli Takımımız'dan övgü ile bahsetti. Türkiye'nin kendilerinden daha iyi oynadığını belirten De Boer, "Türkiye savunmada çok kompakt ve agresif oynadı. Bizi cezalandırdılar" dedi. Hollanda'nın yıldızı De Light ise, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye 5 defa gelip 4 gol attı. Çok etkiliydiler. 4 gol yememeliydik" diye konuştu.

            OKAY YOKUŞLU'DAN HAYATİ MÜDAHALE
            A Milli Takımımız'ın Hollanda'yı yendiği maçın kader anında sahneye çıkan Okay Yokuşlu, alınan galibiyette önemli rol oynadı. 45. dakikada skoru 2-0'ken De Light'ın direğe çarpıp kaleye yönelen şutunu çizgiden çıkaran Okay, yaptığı hamle ile mutlak golü önledi. Okay takımımıza bir de penaltı kazandırdı.
                Haberler Spor Ay-Yıldızlılar 2022 Dünya Kupası Elemeleri’ne fırtına gibi başladı