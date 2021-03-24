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    • 24.03.2021 19:59
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    Türkiye-Hollanda maçı CANLI ANLATIM İZLE | Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanıyor?

    Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak olan A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası'na giden yolda bugün ilk sınavına çıkıyor. Bu önemli karşılaşmayı naklen takip eden futbolseverler Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta sorusu hakkında araştırmalara başladı.Türkiye, bugün konuk edeceği Hollanda ile tarihinde 13. kez rakip olacak. Peki, Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? yayınlanacak? İşte konuya dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Türkiye-Hollanda maçı CANLI ANLATIM İZLE

    Türkiye A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı evinde ağırlayacak. Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli olan bu karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...

    TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Hollanda arasında oynanacak olan milli maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Türkiye Hollanda maçı muhtemel 11'leri ile beraber canlı yayın kanalı da belli oldu. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

    CANLI YAYIN LİNKİ NE?

    Türkiye Hollanda arasında oynanacak olan milli maçı canlı izlemek için: BURAYA TIKLAYINIZ!

    YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)

    TRT 1 CANLI YAYINI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TARAYICINIZIN ARAMA ADRESİNE YAPIŞTIRIN

    https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

    HAKEM: Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.

        TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        STADYUM: Atatürk Olimpiyat Stadı

        İLK 11'LER AÇIKLANDI

        TÜRKİYE: Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

        HOLLANDA: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay

        İKİ İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

        A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

        2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

        2021 YILINDAKİ İLK MAÇ

        A Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milliler, 125 gün sonra bir karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda Macaristan ile oynamıştı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi son grup maçında rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

        TÜRKİYE İLE HOLLANDA 13. RANDEVUDA

        A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak.

        İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.
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        Haberler Spor Türkiye-Hollanda maçı CANLI ANLATIM İZLE | Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanıyor?