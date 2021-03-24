Türkiye A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı evinde ağırlayacak. Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli olan bu karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Hollanda arasında oynanacak olan milli maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Türkiye Hollanda maçı muhtemel 11'leri ile beraber canlı yayın kanalı da belli oldu. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.
CANLI YAYIN LİNKİ NE?
Türkiye Hollanda arasında oynanacak olan milli maçı canlı izlemek için: BURAYA TIKLAYINIZ!
YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)
TRT 1 CANLI YAYINI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TARAYICINIZIN ARAMA ADRESİNE YAPIŞTIRIN
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1
HAKEM: Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.