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    • 24.03.2021 15:39
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    ! UEFA'dan 'a büyük şok! El konulacak

    haberine göre UEFA, vadesi geçmiş borçları nedeniyle 'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan kazanacağı gelirin yüzde 15'ine el konulacağını duyurdu.

    UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok! El konulacak

    'ın, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde 2021-22 sezonunda UEFA gelirinin yüzde 15'ine el konulacak.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

    Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

    Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok! El konulacak