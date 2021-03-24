Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda sınavı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte tecrübeli hocanın mesajları: "Dünya Kupası elemeleri için zorlu bir yola çıkacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız. İlk iki rakibimiz güçlü rakipler."
ORTAK ÇALIŞMAYLA BAŞARACAĞIZ
"Çıkacak engelleri aşacak gücümüz var. Ekibime güveniyorum. Geçmişten tecrübelerimiz var, geleceğe ait beklentilerimiz var. Hayallerimizi ortak çalışmayla başaracağımızı düşünüyorum."
BURAK'IN DURUMU İYİ, CENK HAZIR
"Burak şu anda sağlık olarak daha iyi durumda. Cenk 1 haftadır idmana çıkıyor ama maç oynamadı. Bunun dışında Kenan'ın bir sıkıntısı yok. Enes de zaman zaman takımında iyi oynadı."