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    • Spor
    • 24.03.2021 Gazete
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    sınavı öncesi ’ten iddialı mesajlar: Engelleri aşacak gücümüz var

    Milli Takım Teknik Direktörü , sınavı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte tecrübeli hocanın mesajları: " için zorlu bir yola çıkacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız. İlk iki rakibimiz güçlü rakipler."

    Engelleri aşacak gücümüz var

    Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda sınavı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte tecrübeli hocanın mesajları: "Dünya Kupası elemeleri için zorlu bir yola çıkacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız. İlk iki rakibimiz güçlü rakipler."

    ORTAK ÇALIŞMAYLA BAŞARACAĞIZ
    "Çıkacak engelleri aşacak gücümüz var. Ekibime güveniyorum. Geçmişten tecrübelerimiz var, geleceğe ait beklentilerimiz var. Hayallerimizi ortak çalışmayla başaracağımızı düşünüyorum."

    BURAK'IN DURUMU İYİ, CENK HAZIR
    "Burak şu anda sağlık olarak daha iyi durumda. Cenk 1 haftadır idmana çıkıyor ama maç oynamadı. Bunun dışında Kenan'ın bir sıkıntısı yok. Enes de zaman zaman takımında iyi oynadı."

        SAHADA EZİK OLMAYACAĞIZ!
        "2022 Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Sahada ezik olmayan ama havaya da girmeyen bir takım olmak istiyoruz. En iyisini yapacağız. 2002 macerasına da böyle başlamıştık."

        RAKİBE KABUL ETTİRMELİYİZ
        "Oyun         güzelliğini ortaya koymalı ve bunu rakibe kabul ettirmeliyiz. Buna iyi bir sonuç da koymak istiyoruz. Türk futbolunu dünya çapına taşımak yarışmalarda oluyor."

        BİZ KİMSEDEN KORKMAYIZ!
        A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, G.Saray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in, "Türkler Haaland ile karşılaşmaktan korkuyor" açıklamalarına yanıt verdi. Burak, "Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim." diye konuştu.
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        Haberler Spor Hollanda sınavı öncesi Şenol Güneş’ten iddialı mesajlar: Engelleri aşacak gücümüz var