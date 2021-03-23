Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    yalı forvet Samatta'nın derbi performansı herkesi çıldırttı: Son 20 yılın en kötüsü

    Derbi beraberliği sonrası 'de en çok tepki çeken isimlerin başında Mbwana Samatta geldi. Sezon başından bu yana büyük hayal kırıklığı yaratan yalı forvetin önündeki futbolu taraftarları çıldırttı. Bu sezon 5 kez ağları havalandırabilen ve Beşiktaş'ın stoperi kadar gol bulabilen Samatta için sosyal medyada, " bile senin yanında Lewandowski gibi kalır. Son 20 yılda 'e gelen en kötü forvet" yorumları yapıldı.

    Son 20 yılın en kötüsü

    Derbi beraberliği sonrası 'de en çok tepki çeken isimlerin başında Mbwana Samatta geldi. Sezon başından bu yana büyük hayal kırıklığı yaratan yalı forvetin önündeki futbolu taraftarları çıldırttı. Bu sezon 5 kez ağları havalandırabilen ve Beşiktaş'ın stoperi kadar gol bulabilen Samatta için sosyal medyada, " bile senin yanında Lewandowski gibi kalır.

    Son 20 yılda 'e gelen en kötü forvet" yorumları yapıldı. Sarı- Lacivertli yönetim tecrübeli forvet için sezon sonunda 'ya 6 milyon Euro ödeyecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Tanzanyalı forvet Samatta'nın derbi performansı herkesi çıldırttı: Son 20 yılın en kötüsü