Derbi beraberliği sonrası Fenerbahçe'de en çok tepki çeken isimlerin başında Mbwana Samatta geldi. Sezon başından bu yana büyük hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı forvetin Beşiktaş önündeki futbolu taraftarları çıldırttı. Bu sezon 5 kez ağları havalandırabilen ve Beşiktaş'ın stoperi Vida kadar gol bulabilen Samatta için sosyal medyada, "Güiza bile senin yanında Lewandowski gibi kalır.

Son 20 yılda Fener'e gelen en kötü forvet" yorumları yapıldı. Sarı- Lacivertli yönetim tecrübeli forvet için sezon sonunda Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödeyecek.