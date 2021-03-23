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    • 23.03.2021 10:32
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    SON DAKİKA: taraftarı yerine Arjantinli Bielsa'yı istiyor!

    Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada bir puan alan ve Beşiktaş derbisinin son dakikaları haricinde sahada etkisiz bir performans gösteren Fener bahçe'de, taraftarlar teknik direktör 'tan ümidini kesti. Sosyal medyada ayaklanan taraftarlar, Erol Bulut yerine takımın başında Arjantinli Bielsa'yı görmek istediklerini belirtti.

    Taraftar Erol Bulut yerine onu istiyor!

    'de son haftalarda gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör için istifa sesleri yeniden yükselmeye başladı. Şampiyonluk yolunda 59 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinden 1-1'lik beraberlikle döndü. Derbide oynanan futbolun şampiyonluk için yeterli olmayacağını savunan taraftarlar, sosyal medyadan için etiket başlattı.


    'de Leeds United'ın çalıştıran Arjantinli teknik adam Bielsa'nın, 2018 yılından beri çalıştırdığı Leeds ile olan sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.


    Championship'ten aldığı Leeds United'ı 2'inci sezonunda Premier Lig'e çıkarmayı başaran Bielsa, şu anda takımıyla birlikte Premier Lig'de 11'inci sırada yer alıyor.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut yerine Arjantinli Bielsa'yı istiyor!