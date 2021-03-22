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    • 22.03.2021 14:14
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    SON DAKİKA: 'da dönemi sona erdi!

    Son dakika haberi! Spor Toto ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Lacivert-beyazlılar resmi hesabından yaptığı açıklamada, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

    AA
    Süper Lig ekibinde şok ayrılık!

    Kulübü, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


    KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ
    Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.


    ÇAPA'NIN KASIMPAŞA KARNESİ
    Sezon içinde İrfan Buz'un yerine göreve getirilen Çapa yönetiminde Kasımpaşa, 21 ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Çapa'nın teknik direktörlüğünde 21 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

    Kasımpaşa, Çapa döneminde Türkiye Kupası'nda ise birer galibiyet ve yenilgiyle maçları tamamladı.

    Fuat Çapa, ayrıca 2010-2011 ve 2019-2020 sezonlarında Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi!