Fener potada güldü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 81-70 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. O'Quin 25 sayı 15 ribauntla yıldızlaştı.
GETAFE'Yİ ENES KURTARDI
LA Liga'da 28. hafta mücadelesinde Getafe konuk ettiği Elche ile 1-1 berabere kaldı. Getafe'nin golünü 61. dakikada Enes Ünal attı. Elche'nin golü 20'de Milla'dan geldi.
FURKAN'DAN 7 SAYI
NBA'de Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Sacramento Kings'i 129-105 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz karşılaşmayı 7 sayı ve 2 asistle tamamladı.