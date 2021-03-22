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    • Spor
    • 22.03.2021 Gazete
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    Fener potada güldü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ING Basketbol i’nin 25. haftasında , konuk ettiği ’u 81-70 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. O’Quin 25 sayı 15 ribauntla yıldızlaştı. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Fener potada güldü

    ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 81-70 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. O'Quin 25 sayı 15 ribauntla yıldızlaştı.

    GETAFE'Yİ ENES KURTARDI
    LA Liga'da 28. hafta mücadelesinde Getafe konuk ettiği Elche ile 1-1 berabere kaldı. Getafe'nin golünü 61. dakikada Enes Ünal attı. Elche'nin golü 20'de Milla'dan geldi.

    FURKAN'DAN 7 SAYI
    NBA'de Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Sacramento Kings'i 129-105 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz karşılaşmayı 7 sayı ve 2 asistle tamamladı.

        HAMAMCIOĞLU RESMEN ADAY
        Galatasaray'da henüz tarihi belli olmayan seçim öncesi aday sayısı 5'e çıktı. Metin Öztürk, Tuncer Hunca ve Burak Elmas'ın ardından Eşref Hamamcıoğlu da adaylığını açıkladı. Başkan Mustafa Cengiz de seçime girecek.

        SARACCHİ ŞANSINI TÜKETTİ
        Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile ilgili kesin karar verildi. Fatih Terim son haftalardaki kötü performansı sonrası Uruguaylı sol bekle devam etmeyi artık düşünmüyor.

        AVCI'DAN ANLAMLI ZİYARET
        Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

            KONYA'DAN TEK KURŞUN
            Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Ev sahibi Konyaspor kalan dakikalarda skoru korumayı başarınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

            ANKARA'DAN BOLU BEYİ GEÇTİ
            TFF 1. Lig'in 27. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 yendi. Konuk ekip Bolu'nun gollerini 14. dakikada Kasango ve 90+2. dakikada Gökhan Akkan (kendi kalesine) atarken, ev sahibi Ankara'nın tek golü 29'da Pedersen'den geldi.

            DENiZLi'DE GOL SESi YOK
            Süper             Lig'de Yukatel Denizlispor- Medipol Başakşehir karşılaşması 0-0 sona erdi. 63'te Demba Ba'nın ceza sahası içinden çektiği şutta topu kaleci Cenk kurtardı. 68'de Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topla buluşan Giuliano'nun şutunda top üstten dışarı çıktı.

                ANTALYA'DAN FARKLI TARİFE
                Kupada finale yükselen Antalya, ligde de doludizgin. Antalyaspor, evinde Erzurum'u 3-1 yendi. Antalya'nın gollerini 54'te Fredy, 65'te Gökdeniz, 72'de Bünyamin attı. Erzurum'un golü 39'da Aatıf'tan geldi.
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