Fener potada güldü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

HAMAMCIOĞLU RESMEN ADAY

Galatasaray'da henüz tarihi belli olmayan seçim öncesi aday sayısı 5'e çıktı. Metin Öztürk, Tuncer Hunca ve Burak Elmas'ın ardından Eşref Hamamcıoğlu da adaylığını açıkladı. Başkan Mustafa Cengiz de seçime girecek.