Evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Galatasaray'da teknik dirrektör Fatih Terim neşteri vuruyor. Tecrübeli hoca, milli maç arasından sonra oynanacak olan zorlu Hatayspor mücadelesinde hem sistemi hem de 11'i değiştirme kararı aldı.