Evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Galatasaray'da teknik dirrektör Fatih Terim neşteri vuruyor. Tecrübeli hoca, milli maç arasından sonra oynanacak olan zorlu Hatayspor mücadelesinde hem sistemi hem de 11'i değiştirme kararı aldı.
4-4-2 SİSTEMİ ADETA İFLAS ETTİ
Terim ilk olarak Rizespor maçında adeta iflas eden 4-4-2 sisteminden vazgeçecek. Başarılı hocanın sezonun büyük bölümünde kullandığı 4-2-3-1 düzenine geri dönmesi bekleniyor.
HANGİSİ YEDEK KALACAK?
Fatih Terim'in ayrıca Onyekuru, Feghouli ve Arda Turan'ı da yeniden 11'e monte edeceği öğrenildi. Tek forvete geçileceği için Mohamed ve Falcao'dan birisi de kulübeye geçecek.