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    • Spor
    • 22.03.2021 Gazete
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    bir kez daha değişime gidiyor: 4-4-2'den vazgeçiyor, 4-1-2-3'e geri dönüyor

    Evinde Çaykur ’a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan ’da teknik dirrektör neşteri vuruyor. Tecrübeli hoca, milli maç arasından sonra oynanacak olan zorlu mücadelesinde hem sistemi hem de 11’i değiştirme kararı aldı.

    Yeniden sil baştan

    Evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Galatasaray'da teknik dirrektör Fatih Terim neşteri vuruyor. Tecrübeli hoca, milli maç arasından sonra oynanacak olan zorlu Hatayspor mücadelesinde hem sistemi hem de 11'i değiştirme kararı aldı.

    4-4-2 SİSTEMİ ADETA İFLAS ETTİ
    Terim ilk olarak Rizespor maçında adeta iflas eden 4-4-2 sisteminden vazgeçecek. Başarılı hocanın sezonun büyük bölümünde kullandığı 4-2-3-1 düzenine geri dönmesi bekleniyor.

    HANGİSİ YEDEK KALACAK?
    Fatih Terim'in ayrıca Onyekuru, Feghouli ve Arda Turan'ı da yeniden 11'e monte edeceği öğrenildi. Tek forvete geçileceği için Mohamed ve Falcao'dan birisi de kulübeye geçecek.

        DEFANSTA MECBURİ DEĞİŞİM
        Hatay'da Marcao ve Luyindama cezalı olduğu için savunmada da mecburi değişime gidilecek. Donk'un partnerinin Ozornwafor olması bekleniyor.

        551 DAKİKADA NE GOL VE DE ASİST
        Büyük umutlarla transfer edilen Gedson hayal kırıklığı yaratıyor. Genç yıldız ligde 7 maçta 551 dakika sahada kalırken takımına gol ve ya asist katkısı yapamadı.
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        Haberler Spor Fatih Terim bir kez daha değişime gidiyor: 4-4-2'den vazgeçiyor, 4-1-2-3'e geri dönüyor