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    • 22.03.2021 17:49
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    • 22.03.2021 17:49
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    20 orta denedi 1 asist yaptı! - derbisine damga vuran adam:

    'in 31. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye uzun süre sonra ilk 11'de başlaytan damgasını vurdu. Erkin, 'de tam 20 orta denerken bir de asist elde etti.

    Derbi sonrası herkes bunu konuşuyor! Caner...

    Fenerbahçe'de disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldıktan sonra ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan sol bek Caner Erkin, Beşiktaş karşısında alınan beraberliğin aktörlerinden biri aldı.



    32 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'ta oynanan maçta her iki takım adına da gecenin en fazla topla buluşan ve şut pası veren ismi olmayı başardı.




    Hürriyet'in haberine göre Dolmabahçe'de tam 20 orta deneyen Caner Erkin ayrıca Ozan Tufan'ın jeneriklik golünde yaptığı asistle performansını taçlandırdı.



        CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ MAÇI PERFORMANSI

        Topla buluşma: 104

        Şut pası: 4

        Asist: 1

        Orta: 4/20

        İkili mücadele: 2/6

        Sahipsiz top kazanma: 11

        Pas arası: 5


        KADRO DIŞI KALMIŞTI
        Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan; sırasıyla Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençerbirliği maçında yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde teknik direktör Erol Bulut tarafından ilk kez ilk 11'e yazıldı.

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        Haberler Spor 20 orta denedi 1 asist yaptı! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran adam: Caner Erkin