Fenerbahçe'de disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldıktan sonra ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan sol bek Caner Erkin, Beşiktaş karşısında alınan beraberliğin aktörlerinden biri aldı.
32 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'ta oynanan maçta her iki takım adına da gecenin en fazla topla buluşan ve şut pası veren ismi olmayı başardı.
Hürriyet'in haberine göre Dolmabahçe'de tam 20 orta deneyen Caner Erkin ayrıca Ozan Tufan'ın jeneriklik golünde yaptığı asistle performansını taçlandırdı.