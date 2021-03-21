



EROL BULUT: GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ

Bulut'un canlı yayında kaydettiği o ifadeler;

Bizim için her maç önemli. Geçen hafta da, bu hafta da, önümüzdeki maç da önemli. Şu anda rakibimiz önde gibi gözükse de şampiyonluk yarışında, 11 maç var. Geçmişte neler yaşadığını hep birlikte gördük. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı buna göre yaptık. Galibiyet alıp dönmek istiyoruz.

Geçen haftaya baktığımızda tek kale maç oynadık, rakip kaleye gelmedi. 0 şutlu ilk yarıyı golle kapatmışlar. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar oldu. İnşallah bugün yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendiririz.