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    • Spor
    • 21.03.2021 Gazete
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    Başkanı : Savaşı kazanacağız

    Başkanı , şampiyonluk yarışı ile ilgili, “Mayısta biz bu savaşı kazanacağız. İnanç, güven ve dua ile kazanacağız” açıklamasında bulundu.

    Savaşı kazanacağız
    Galatasaray Başkanı , yeni üyeler için düzenlenen berat töreninde açıklamalarda bulundu.

    yenilgisi sonrası negatif bir hava oluşturulduğunu söyleyen Başkan Cengiz, "Bu tuzağa özellikle genç taraftarlarımız düşüyor. Yenildik, yenilebiliriz. Önemli olan savaşı kazanmak. Biz bir çatışma kaybettik. Olabilir. Daha da kaybedebiliriz ama bizim ana hedefimiz savaşı kazanmak. Mayısta bakacağız. İnşallah mayısta biz bu savaşı kazanacağız. İnanç, güven ve dua ile kazanacağız." ifadelerini kullandı.



    Dünkü törende ilk berat takdimini Başkan Mustafa Cengiz gerçekleştirdi.
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    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Savaşı kazanacağız