Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni üyeler için düzenlenen berat töreninde açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rize yenilgisi sonrası negatif bir hava oluşturulduğunu söyleyen Başkan Cengiz, "Bu tuzağa özellikle genç taraftarlarımız düşüyor. Yenildik, yenilebiliriz. Önemli olan savaşı kazanmak. Biz bir çatışma kaybettik. Olabilir. Daha da kaybedebiliriz ama bizim ana hedefimiz savaşı kazanmak. Mayısta bakacağız. İnşallah mayısta biz bu savaşı kazanacağız. İnanç, güven ve dua ile kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Dünkü törende ilk berat takdimini Başkan Mustafa Cengiz gerçekleştirdi.
Çaykur Rize yenilgisi sonrası negatif bir hava oluşturulduğunu söyleyen Başkan Cengiz, "Bu tuzağa özellikle genç taraftarlarımız düşüyor. Yenildik, yenilebiliriz. Önemli olan savaşı kazanmak. Biz bir çatışma kaybettik. Olabilir. Daha da kaybedebiliriz ama bizim ana hedefimiz savaşı kazanmak. Mayısta bakacağız. İnşallah mayısta biz bu savaşı kazanacağız. İnanç, güven ve dua ile kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Dünkü törende ilk berat takdimini Başkan Mustafa Cengiz gerçekleştirdi.