Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    derbisi öncesi 'de kaptanlar futbolcularla toplantı yaptı: Biz bozduk biz yapacağız

    Kritik derbi öncesinde sarı-lacivertli futbolcular toplantı gerçekleştirdi. Kaptan , "Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan biziz" dedi. Gustavo da "Kağıt üstünde kaliteli olmak yetmiyor. Savaşmalıyız" ifadesini kullandı.

    Biz bozduk biz yapacağız

    Bugün Beşiktaş ile çok kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de futbolcular derbi öncesi kenetlendi. Takım kaptanları Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo liderliğinde Sarı-Lacivertli oyuncular bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

    SORUMLU OLAN BİZLERİZ…
    Gökhan Gönül, "Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan bizleriz. İlk adımı da Beşiktaş'a karşı atacağız. Derbiyi kazanalım ve lige yeniden başlayalım" dedi.



    KALİTE SAHADA GÖSTERİLİR!
    Konuşma yapan bir diğer isim olan Luiz Gustavo da "Kağıt üstünde kaliteli olmak yetmiyor. Sahada mücadele etmeli ve savaşmalıyız. Bu derbi bizim son şansımız" ifadesini kullandı.



    F.BAHÇE DURAN TOP ÇALIŞTI
    Fenerbahçe, bugün oynayacağı çok kritik Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümünde duran top organizasyonları üzerinde duruldu. Teknik direktör Erol Bulut, Antermanda zaman zaman müdahalede bulunarak oyuncuların pozisyon hataları üzerinde durdu. Antrenmanın tamamlanmasının ardından takım tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Fenerbahçe'de sarı kart kart cezalısı Serdar Aziz derbi maçın kadrosunda yer almadı.



        BULUT'UN SİLAHI MAME THIAM
        Derbi maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un santrfor mevkindeki tercihi Mame Thiam oldu. Samatta ve Cisse ise bu kritik derbide yedek soyunacaklar. Dünkü idman sırasında Thiam ile özel bir görüşme yapan Erol Bulut'un, "Takımın için ne kadar iyi niyetle mücadele ettiğini biliyorum. Yarın senden mükemmel bir katkı ve gol bekliyorum" dediği öğrenildi. Erol Bulut'un Thiam'ı maç içerisinde zaman zaman sol kanatta forma giyecek olan Valencia ile yer değiştirmeyi planladığı da öğrenildi. Bulut, önceki maçlarda da bunu zaman zaman uygulatmıştı. Bulut, Thiam'ın pres gücünden de faydalanmayı planlıyor. Thiam, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 24 maçta 6 gol atıp 2 asist üretirken, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 2 gole imza atmıştı. Thiam sezon başında bonservissiz takıma dahil olmuştu.





        YÜZDE 60 GÖKHAN YÜZDE 40 SANGARE
        F.Bahçe'de Gökhan Gönül'ün sakatlığı geçse de kesin karar verilmiş değil. Ağrı hissetmezse Gökhan'ın oynama ihtimali yüksek. Son karar maç saatinde.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de kaptanlar futbolcularla toplantı yaptı: Biz bozduk biz yapacağız