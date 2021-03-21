



BULUT'UN SİLAHI MAME THIAM

Derbi maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un santrfor mevkindeki tercihi Mame Thiam oldu. Samatta ve Cisse ise bu kritik derbide yedek soyunacaklar. Dünkü idman sırasında Thiam ile özel bir görüşme yapan Erol Bulut'un, "Takımın için ne kadar iyi niyetle mücadele ettiğini biliyorum. Yarın senden mükemmel bir katkı ve gol bekliyorum" dediği öğrenildi. Erol Bulut'un Thiam'ı maç içerisinde zaman zaman sol kanatta forma giyecek olan Valencia ile yer değiştirmeyi planladığı da öğrenildi. Bulut, önceki maçlarda da bunu zaman zaman uygulatmıştı. Bulut, Thiam'ın pres gücünden de faydalanmayı planlıyor. Thiam, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 24 maçta 6 gol atıp 2 asist üretirken, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 2 gole imza atmıştı. Thiam sezon başında bonservissiz takıma dahil olmuştu.