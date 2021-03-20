Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda, saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Zuqui, Wallace, Hadebe, Tetteh, Fofana, Hafez, Issam, Mustafa, Adem

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Kenan, Muhammet, Morais, Olkowski, Miranda, Sousa, Rashid, Maxim, Vetrih





Ligde 9 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz haftayı BAY geçmişti. Son olarak Yukatel Denizlispor deplasmanında öne geçmesine rağmen sahadan puansız ayrılan ekip, İrfan Buz yönetiminde bu mücadeleden galip ayrılarak yükselişe geçmeyi amaçlıyor.

31 puanla 13. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, düşme hattının 2 puan üzerinde konumlanıyor.

Son 5 maçında sadece Beşiktaş'a kaybeden ve son maçında Yukatel Denizlispor'u deviren Gaziantep FK, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürüyor.

Şu ana dek 46 puan toplayarak 7. sıraya yerleşen kırmızı-siyahlı ekip, Malatya deplasmanında kazanarak çıkışını sürdürmek ve üst basamaktaki rakipleriyle puan farkını kapatmak istiyor.

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