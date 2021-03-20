Bu sonuçla birlikte Göztepe 39 puanda kaldı. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 40 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd ile gol buldu ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

23. dakikada Sivasspor, Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

38. dakikada Sivasspor, Fayçal Fajr'ın atığı golle skoru 2-0 yaptı.

42. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'un attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

45+1. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'la bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı.

İlk yarı Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.