Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Rize'ye mağlup olan Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, hakemleri hedef aldı. Terim, şunları kaydetti: Volkan Bayarslan da ilk defa üç büyük maçında. Bizde deneniyor. Başka bir takı veremezler"
HAKEM O KADAR HAZIR Kİ!
"MHK tüm ilkleri bizde deniyor. O kadar hazır ki! Olsa bir şey de vereyim diye hemen...1.5 mterde dışarıdan penaltı çalıyor. Hem maçı hem de iki stopremizi kaybettik. Çok üzgünüz"
OYUNCULARIMA YAKIŞTIRAMADIM
"Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını da yüzlerine söylerim ama bugünü onlara yakıştıramadım. Bu yenilgiden sonra tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz"