HAKEM O KADAR HAZIR Kİ!

"MHK tüm ilkleri bizde deniyor. O kadar hazır ki! Olsa bir şey de vereyim diye hemen...1.5 mterde dışarıdan penaltı çalıyor. Hem maçı hem de iki stopremizi kaybettik. Çok üzgünüz"