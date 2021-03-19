Fatih Terim, "Şampiyonluktaki rakiplerimize göre 2 gün önce oynayacağız. Kazandığımız taktirde onlarda da bir baskı oluşacaktır. Bunun avantajını iyi kullanmak bizim elimizde. Benim sizin kalitenizden hiçbir zaman şüphem olmadı. Her zamanki gibi aslanlar gibi mücadelemizi verelim ve sonucunda da mutlu olalım. Çünkü bunu hak ediyoruz" dedi.