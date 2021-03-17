Aslan Rize’ye bileniyor | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Galatasaray Rize maçının hazırlıklarına dün de devam etti. 1.5 saat süren çalışmanın son bölümü taktik ağırlıklı geçti...
RİZE İDDİALI HAZIRLANIYOR
Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Dokovic, G.Saray maçı öncesi iddialı konuştu. Dokovic "Son galibiyet ile bu kasvetli havayı dağıttık. G.Saray maçından iyi sonuç çıkartabiliriz" dedi.
FENER FİLEDE ÇOK RAHAT
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasından ertelenen maçta F.Bahçe HDI Sigorta, deplasmanda Bursa BŞ Bld'yi 3-0 yendi. F.Bahçe setleri 20-25, 23-25, 19-25'lik sonuçlarla kazandı.
VAKIFBANK FİNAL İÇİN SAHADA
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında bugün sahasında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu konuk edecek.
HAKEMİN İSMİNİ VERMEM
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin açıklaması sonrası sessizliğini bozdu. Çakar, "Beni savcılar da çağırsa, falakaya da yatırsalar ben bu hakemi satmam, bu hakemi ele vermem" dedi. Çakar bir hakemin kendisine, "Fener'i bu sezon şampiyon yapmayacaklar" dediğini söylemişti. TFF ise Çakar'ın iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
VE ZLATAN GERİ DÖNDÜ!
Milan formasını giyen 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na geri döndüğünü açıkladı. İsveç'in Estonya ile oynayacağı maçın kadrosuna tecrübeli futbolcu da dahil edildi.
ERHAN ÖNAL'I KAYBETTİK
Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. 1985-1992 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Önal için maçlarda saygı duruşu yapılacak.
POTADA AVRUPA DERBİSİ
FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final ilk maçında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İspanya'nın Salamanca şehrindeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
GİANNİS'TEN 31 SAYI
NBA'de Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı deplasmanda 133-122 yenerek son 10 maçta 9. galibiyetini aldı. Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle yıldızlaştı.
RİZE İDDİALI HAZIRLANIYOR
Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Dokovic, G.Saray maçı öncesi iddialı konuştu. Dokovic "Son galibiyet ile bu kasvetli havayı dağıttık. G.Saray maçından iyi sonuç çıkartabiliriz" dedi.
FENER FİLEDE ÇOK RAHAT
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasından ertelenen maçta F.Bahçe HDI Sigorta, deplasmanda Bursa BŞ Bld'yi 3-0 yendi. F.Bahçe setleri 20-25, 23-25, 19-25'lik sonuçlarla kazandı.
VAKIFBANK FİNAL İÇİN SAHADA
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında bugün sahasında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu konuk edecek.
HAKEMİN İSMİNİ VERMEM
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin açıklaması sonrası sessizliğini bozdu. Çakar, "Beni savcılar da çağırsa, falakaya da yatırsalar ben bu hakemi satmam, bu hakemi ele vermem" dedi. Çakar bir hakemin kendisine, "Fener'i bu sezon şampiyon yapmayacaklar" dediğini söylemişti. TFF ise Çakar'ın iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
VE ZLATAN GERİ DÖNDÜ!
Milan formasını giyen 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na geri döndüğünü açıkladı. İsveç'in Estonya ile oynayacağı maçın kadrosuna tecrübeli futbolcu da dahil edildi.
ERHAN ÖNAL'I KAYBETTİK
Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. 1985-1992 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Önal için maçlarda saygı duruşu yapılacak.
POTADA AVRUPA DERBİSİ
FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final ilk maçında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İspanya'nın Salamanca şehrindeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
GİANNİS'TEN 31 SAYI
NBA'de Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı deplasmanda 133-122 yenerek son 10 maçta 9. galibiyetini aldı. Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle yıldızlaştı.