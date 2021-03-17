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    • Spor
    • 17.03.2021 Gazete
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    : Bu takım harika işler yaptı

    Teknik Direktörü ,“Bulunduğumuz nokta, geldiğimiz döneme göre çok iyi. Çalışacağız ve yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

    Bu takım harika işler yaptı
    Trabzonspor Teknik Direktörü , 'ni ziyaret etti. Takımın bugünü ve yarınıyla ilgili açıklamalarda bulunan başarılı hoca, "14 maç kazandı bu takım. Artı bir kupa kaldırdı. Çok harika işler yaptılar. Bence genel durumumuz çok iyi. Çalışacağız, devam edeceğiz. Rekabeti arttıracağız" dedi. Abdullah Avcı, "Bu çocukların geçen seneden yaşadıkları hem fiziksel hem zihinsel yorgunluklar az bir şey değil. Ben kızamam bu çocuklara. Belirlediğimiz mevki ve oyuncular var. Her gün en az iki saat transfer konuşuyoruz" ifadesini kullandı.



    BERAT İÇİN SEFERBERLİK
    Sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyen 'in, maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. 1. derecede kas yaralanması tanısı konulan oyuncu hafif tempoda fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.


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    Haberler Spor Abdullah Avcı: Bu takım harika işler yaptı