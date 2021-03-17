Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Takımın bugünü ve yarınıyla ilgili açıklamalarda bulunan başarılı hoca, "14 maç kazandı bu takım. Artı bir kupa kaldırdı. Çok harika işler yaptılar. Bence genel durumumuz çok iyi. Çalışacağız, devam edeceğiz. Rekabeti arttıracağız" dedi. Abdullah Avcı, "Bu çocukların geçen seneden yaşadıkları hem fiziksel hem zihinsel yorgunluklar az bir şey değil. Ben kızamam bu çocuklara. Belirlediğimiz mevki ve oyuncular var. Her gün en az iki saat transfer konuşuyoruz" ifadesini kullandı.
BERAT İÇİN SEFERBERLİK
Sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir'in, Ankaragücü maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. 1. derecede kas yaralanması tanısı konulan oyuncu hafif tempoda fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.
BERAT İÇİN SEFERBERLİK
Sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir'in, Ankaragücü maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. 1. derecede kas yaralanması tanısı konulan oyuncu hafif tempoda fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.