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    • Spor
    • 16.03.2021 Gazete
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    maçında takımın görüntüsü ’yı sinirlendirdi: Kendinize gelin

    'un hocası , 'dan beraberlikle dönülmesinin yanı sıra maç içerisinde sadece bir net gol pozisyonuna girilmesi nedeniyle öfkeli… Son haftalarda bazı oyuncuların form grafiğinin önemli oranda düştüğünü gözlemleyen teknik direktör Avcı, maçın ardından soyunma odasında da bu duruma tepki gösterdi.

    Kendinize gelin

    Trabzonspor'un hocası , 'dan beraberlikle dönülmesinin yanı sıra maç içerisinde sadece bir net gol pozisyonuna girilmesi nedeniyle öfkeli… Son haftalarda bazı oyuncuların form grafiğinin önemli oranda düştüğünü gözlemleyen teknik direktör Avcı, maçın ardından soyunma odasında da bu duruma tepki gösterdi.

    Oyuncularına toparlanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Avcı, kalan haftalar öncesi ise radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, maçında farklı bir 11 deneyebilir.

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    Haberler Spor Erzurumspor maçında takımın görüntüsü Abdullah Avcı’yı sinirlendirdi: Kendinize gelin