Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.03.2021 22:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2021 22:12
    ABONE OL

    'dan sözleri: Onun gibi efsane olmak ve saygı kazanmak önemli

    saha içinde sergilediği başarılı performans ve attığı goller ile göz kamaştırıyor. Kamerunlu golcü, kulüp dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aboubakar, ile ilgili, "Onun gibi efsane olmak ve saygı kazanmak önemli" dedi.

    Aboubakar'dan Sergen Yalçın sözleri!

    Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Kamerunlu golcü, Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı kulüp için önemine vurgu yaptı.



    "SERGEN YALÇIN GİBİ EFSANE OLMAK VE SAYGI KAZANMAK ÖNEMLİ"
    "Sergen Yalçın'ı futbolcuyken izlememiştim ve çok fazla tanımıyordum ama güzel bir gelenek başlatıyor" diyen yıldız oyuncu, "Beşiktaş'ta oynamış, ismini bırakmış ve şu an da teknik direktörlük yapıyor. Bu geleneğin devam etmesi lazım. Sergen Yalçın gibi arkanızda iyi bir isim bırakıp, efsane olmak ve saygı kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.



        İyi ve sürekli kazanmak isteyen oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Aboubakar, takım için özel olan futbolcuyu açıkladı.



        "NECİP UYSAL ÇOK ÖZEL BİR FUTBOLCU"
        "Takım olmak çok fazla şey gerektiriyor" açıklamasını yapan Vincent Aboubakar, "Oyuncuların ne kadar katkı vermek istedikleri çok önemli. Bu hislerimizi, kazanmayı ne kadar istediğimizi kontrol edebilirsek fark yaratabiliriz. Necip Uysal gibi karakterli oyuncular her zaman çok önemlidir. Çok özel bir futbolcu. Allah onu korumaya devam etsin" sözleriyle takım arkadaşını övdü.



        Kamerunlu futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında kaçırdığı golün, bu sezon kendisini en çok üzen an olduğunu sözlerine ekledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın sözleri: Onun gibi efsane olmak ve saygı kazanmak önemli