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    • 15.03.2021 17:35
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    TFF, yöneticisi ve 'in iddiaları üzerine savcılığa başvurdu

    (TFF), Yönetim Kurulu Üyeleri ve ’in, VAR'ın başındaki operatör hakkındaki iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için ’na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

    TFF'den savcılığa başvuru! Fenerbahçe...

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçeli yöneticilerin iddiaları üzerine savcılığa başvurdu.

    Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

    "Spor Toto Süper Lig'in 30. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuştur.



    Bilindiği gibi, VAR sistemi Süper Lig'de 2018-19 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik alt yapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin alt yapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir.



    "TFF İLE IFAB TARAFINDAN SÜREKLİ DENETİM ALTINDADIR"
    TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır.
    Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını Federasyonumuza bildirmiştir.



        SAVCILIĞA BAŞVURU YAPILDI
        Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur.

        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları Federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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