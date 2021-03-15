



"TFF İLE IFAB TARAFINDAN SÜREKLİ DENETİM ALTINDADIR"

TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır.

Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını Federasyonumuza bildirmiştir.