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    • 15.03.2021 17:02
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    takımlarından teknik direktör 'la yolları ayırdı

    'e bu sezon başında çıkan 'te bir devir daha sona erdi. temsilcisi teknik direktör 'la yolların ayrıldığını duyurdu.

    AA
    Süper Lig'de yaprak dökümü! Bir isim daha ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

    "ŞENOL CAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ"
    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    Şenol Can'ın kulübün bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, her zaman kulübün kapısının kendisine açık olduğu kaydedildi.

    6 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET ALDI
    Fatih Karagümrük, son 6 lig maçında 4 mağlubiyet alırken, birer kez de sahadan beraberlik ve galibiyetle ayrıldı.
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    Haberler Spor Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük teknik direktör Şenol Can'la yolları ayırdı