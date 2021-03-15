İLK GOLÜNÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA ATTI

Beşiktaş'ın transfer ettiği ilk Cezayirli futbolcu olan Ghezzal, takımının Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yendiği maçta bir kez fileleri havalandırdı.

Ghezzal, attığı bu golle aynı zamanda siyah-beyazlı takımda gol atan ilk Cezayirli olarak da kayıtlara geçti.