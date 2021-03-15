Son sezonlarda beklentilerin altında kalan Cezayir asıllı Fransız futhbolcu Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki performansıyla dikkati çekiyor.
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig lideri siyah-beyazlı ekibe hücumda önemli katkıda bulunurken, ayrıca parlak günlerine dönüşün sinyallerini verdi.
İLK GOLÜNÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA ATTI
Beşiktaş'ın transfer ettiği ilk Cezayirli futbolcu olan Ghezzal, takımının Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yendiği maçta bir kez fileleri havalandırdı.
Ghezzal, attığı bu golle aynı zamanda siyah-beyazlı takımda gol atan ilk Cezayirli olarak da kayıtlara geçti.
20 LİG 2 KUPA MAÇINA ÇIKTI
Siyah-beyazlı formayla 20 lig ve 2 kupa maçına çıkan Ghezzal, ligde 1 kez rakip fileleri havalandırırken saha içinde oyunu yönlendiren paslarıyla dikkati çekti.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubukar ve Cyle Larin attıkları gollerle takımlarına katkı yaparken, Ghezzal de bu pozisyonlardaki katkısıyla önemli performans gösterdi.