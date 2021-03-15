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    • 15.03.2021 14:32
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    Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu 'nın evi ile yapılan karşılaşma sırasında soyuldu

    Son dakika haberi... Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Germain'in () Arjantinli futbolcusu 'nın evi, dün ile yapılan karşılaşma sırasında soyuldu. Soyguna ilişkin çıkan haberlerde, 'nın evinde 500 bin avro değerinde saat ve mücevher çalındığı aktarıldı.

    PSG'li Di Maria'ya hırsız şoku

    basınında çıkan haberlerde, 'nın evi soyulduğu sırada ailesinin orada bulunduğu belirtildi.

    Soygun sırasında Di Maria'nın ailesine şiddet uygulanmadığı ifade edilen haberlerde, soygun haberini alan Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun Di Maria'yı ikinci yarıda oyundan çıkardığı vurgulandı.

    Haberlerde, Di Maria'nın evinde 500 bin avro değerinde saat ve mücevher çalındığı aktarıldı.

    Ayrıca Brezilyalı Marquinhos'un ailesinin başkent 'in yakınlarındaki evinin de soyulduğu ifade edilen haberlerde, soygun sırasında futbolcunun babasına şiddet uygulandığı kaydedildi.

    PSG, dün akşam sahasında 'e 2-1 mağlup olmuştu.

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    Haberler Spor Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria'nın evi Nantes ile yapılan karşılaşma sırasında soyuldu