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Real Madrid'in forveti Karim Benzema ise Ronaldo ile birlikte birçok başarı elde ettiklerini belirterek, "Ayrılalı üç yıl oldu ve başka bir takımda oynuyor. Ben kulüp başkanı ya da teknik direktör değilim. Juventus'ta nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden olası dönüşüne cevap veremem." yorumunu yaptı.

2009-2018 yıllarında Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra birçok kupa kazanan Ronaldo, 438 maçta 450 gol atmıştı.