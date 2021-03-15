Futbol dünyasının yıldızı Cristiano Ronadol'ya ilişkin Real Madrid'in Teknik Direktörü Zinedine Zidane'dan flaş bir açıklama geldi.
Fransız teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İtalya temsilcisi Atalanta ile yarın sahalarında oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
İlk maçta aldıkları 1-0'lık galibiyete güvenmemeleri gerektiğini kaydeden Zidane, "Buraya kazanmak için geleceklerini düşünüyorum, bundan şüphem yok. İlk maçı kazandık ama bu bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Tur atlamak için iyi bir oyun oynamalıyız." ifadelerini kullandı.