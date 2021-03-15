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    • 15.03.2021 19:20
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    'e geri mi dönüyor? 'dan flaş açıklama

    Son dakika spor haberleri... Futbol dünyasının yıldızı l'ya ilişkin flaş bir açıklama geldi. 'in teknik direktörü , 'ta forma giyen 'nun takıma geri dönme ihtimali olduğunu açıkladı.

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    Ronaldo Madrid'e geri mi dönüyor?

    Futbol dünyasının yıldızı Cristiano Ronadol'ya ilişkin Real Madrid'in Teknik Direktörü Zinedine Zidane'dan flaş bir açıklama geldi.

    Fransız teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İtalya temsilcisi Atalanta ile yarın sahalarında oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

    İlk maçta aldıkları 1-0'lık galibiyete güvenmemeleri gerektiğini kaydeden Zidane, "Buraya kazanmak için geleceklerini düşünüyorum, bundan şüphem yok. İlk maçı kazandık ama bu bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Tur atlamak için iyi bir oyun oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

        "GELECEKTE NELER OLACAĞINI GÖRELİM"
        Portekizli yıldız Ronaldo'nun Real Madrid'e geri döneceği yönündeki iddialar hakkında konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Olabilir, Cristiano'yu tanıyoruz ve burada yaptığı her şeyi biliyoruz. Ancak o şimdi Juventus'un oyuncusu ve buna saygı duymalıyız. Onu çalıştırdığım için şanslıyım. Gelecekte neler olacağını görelim." değerlendirmesinde bulundu.

        BENZEMA DA KONUŞTU
        Real Madrid'in forveti Karim Benzema ise Ronaldo ile birlikte birçok başarı elde ettiklerini belirterek, "Ayrılalı üç yıl oldu ve başka bir takımda oynuyor. Ben kulüp başkanı ya da teknik direktör değilim. Juventus'ta nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden olası dönüşüne cevap veremem." yorumunu yaptı.

        2009-2018 yıllarında Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra birçok kupa kazanan Ronaldo, 438 maçta 450 gol atmıştı.

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