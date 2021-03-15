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    • 15.03.2021 19:00
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    'ta maçı kadrosuna alınmadı! derbisinde...

    maçında ile karşılacak olan 'ta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. , kadrosuna alınmadı ve derbisinde kadroda olması bekleniyor.

    Beşiktaş'ta flaş Cenk Tosun gelişmesi!

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre siyah beyazlılarda, sakatlığı devam eden Cenk Tosun, maç kadrosuna dahil edilmedi.



    Öte yandan Milli golcünün Fenerbahçe derbisinde yetiştirilmeye çalışılacağı ve kadroda olmasının beklendiği kaydedildi.



    MENSAH'IN ACI GÜNÜ
    Bununla beraber Beşiktaş'ta Mensah da kadroya alınmadı. Ganalı futbolcunun büyükannesinin vefat ettiği öğrenilirken, Sergen Yalçın'dan özel izin aldığı ifade edildi.

        BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSUNU AÇIKLADI



        Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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