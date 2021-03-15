Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre siyah beyazlılarda, sakatlığı devam eden Cenk Tosun, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Öte yandan Milli golcünün Fenerbahçe derbisinde yetiştirilmeye çalışılacağı ve kadroda olmasının beklendiği kaydedildi.
MENSAH'IN ACI GÜNÜ
Bununla beraber Beşiktaş'ta Mensah da kadroya alınmadı. Ganalı futbolcunun büyükannesinin vefat ettiği öğrenilirken, Sergen Yalçın'dan özel izin aldığı ifade edildi.