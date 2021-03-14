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    • Spor
    • 14.03.2021 Gazete
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    Trabzonspor Dadaş'a karşı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Trabzon, Erzurum deplasmanında 3 puan arayacak… Ligdeki son maçında 'a kaybeden Karadeniz Fırtınası ligin zirvesinden uzaklaşmamak adına bu maça çok büyük önem veriyor. Bordo- Mavililer'de Kamil Ahmet, Berat, A.Ömür ve Trondsen sakat. ise cezalı. Trabzon deplasmanda 139 gündür kaybetmiyor.

    Trabzonspor Dadaş'a karşı

    Trabzon, Erzurum deplasmanında 3 puan arayacak… Ligdeki son maçında Alanyaspor'a kaybeden Karadeniz Fırtınası ligin zirvesinden uzaklaşmamak adına bu maça çok büyük önem veriyor. Bordo- Mavililer'de Kamil Ahmet, Berat, A.Ömür ve Trondsen sakat. Vitor Hugo ise cezalı. Trabzon deplasmanda 139 gündür kaybetmiyor.

    ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
    Trabzonspor     dün yaptığı son çalışmayla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-Mavili kafile antrenman sonrası öğlen saatlerinde Erzurum'a kara yoluyla hareket etti. Oyuncuların keyfili halleri dikkatlerden kaçmadı.

    BERAT'IN YOKLUĞUNDA KARARSIZ KALDI!
    Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Berat'ın yokluğunda orta sahada Flavio ve Yunus Mallı arasında kararsız kaldı. Kararını maç saatinde verecek.

        CENK TOSUN HAZIR DEĞİL!
        Beşiktaş        , Medipol Başakşehir ile Salı günü oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına dün start verdi... Milli oyuncu Cenk Tosun yine takımdan ayrı olarak çalıştı.

        REAL MADRİD SON NEFESTE
        La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, sahasında Elche'yi 2-1 mağlup etti. Real'in Fransız forveti Karim Benzema, 73 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getirdi.

        TOFAŞ BEŞİKTAŞ'I YIKTI
        ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta karşılaşmasında Tofaş, Beşiktaş Icrypex'i 89-86 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor'u 90-68 yendi.

            Dİ MARİA İLE 1 YIL DAHA
            Fransa 1. Lig takımlarından PSG, Arjantinli yıldızı Angelo Di Maria'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. Arjantinli yıldız futbolcu, 6 sezondur PSG forması terletiyor.

            MAÇA GELENE AŞI BEDAVA
            Rus ekibi Zenit, maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs aşısı yapmaya başladı. Taraftarlara Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı uygulanıyor.

            MAME THIAM SOLA GEÇİYOR
            Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı taktik ağırlıklı çalışma ile tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Sarı-Lacivertiler'de taktik çalışmada sarı kart cezalısı Enner Valencia'nın yerine sol kanatta Mame Thiam forma giydi.

                F.BAHÇE'NİN KONUĞU G.BİRLİĞİ
                F.Bahçe                 19.00'da G.Birliği'ni konuk ediyor. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe'de sakat Perotti ve Mesut ile cezalı Valencia kadroda olmayacaklar. G.Birliği'nde ise Sio, Toure ve Stancu sakat. Polomat cezalı.

                3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
                Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Serdar Aziz ve Tisserand bugün kart görürse derbi maçta forma giyemeyecek.

                6 PUANLIK MAÇTA KAZANAN DEMİRSPOR
                TFF 1. Lig'in 26. hafta maçında Adana Demirspor sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Demirspor'un gollerini Pa Dibba ve Gökhan İnler kaydetti. Bu sonuçla Adana Demir puanını 48 yaptı ve 47 puanlı İstanbul'u geçerek 3. sıraya çıktı. Diğer sonuçlar: Keçiören- Eskişehir: 1-0, Bolu-Akhisar: 0-1.

                    SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK
                    Süper Lig'in 30. haftasında bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Ankaragücü, Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Saat 16.00'da ise l Gaziantep FK, küme Denizlispor'u konuk edecek.

                    ATAKAŞ HATAYSPOR'DA SELİM ILGAZ ŞOKU
                    Süper                     Lig'in 28 haftasında deplasmanda oynadıkları Sivas maçında sakatlanan Hatayspor'un sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın operasyon geçirdiği ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Selim'e ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı yapıldı.

                    DERBİDE ZAFER ALANYA'NIN
                    Ligde iki Antalya ekibini karşı karşıya getiren derbide Alanyaspor evinde Antalyaspor'u 4-0 yendi. Konuk ekip böylece tam 13 hafta sonra yenilgiyle tanıştı. 28. dakikada Babacar'ın penaltı golüyle Alanya 1-0 öne geçti. 39. dakikada Mustafa Pektemek farkı ikiye çıkardı. 83. dakikada Efkan Bekiroğlu skoru 3-0 yaptı. Gol perdesini 90+5. dakikada Ceyhun Gülselam kapattı: 4-0.

                        SİVAS TEK ATTI GÜMRÜK'Ü AŞTI
                        Son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan Sivasspor sahasında Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Üstün bir futbol sergileyen Kırmızı- Beyazlılar ilk yarının sonunda kaptan Hakan Arslan'ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda skor değişmedi ve 3 puan Sivasspor'un oldu.

                        RİZE 9 HAFTA SONRA GÜLDÜ
                        Son haftaların sıkıntılı takımı Çaykur Rizespor yeni hocası Bülent Uygun'la çıktığı ilk maçta Hatayspor'u 1-0 yendi. 71. dakikada Boldrin'in golüyle gülen Karadeniz ekibi 9 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
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