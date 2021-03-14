Trabzonspor Dadaş'a karşı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzon, Erzurum deplasmanında 3 puan arayacak… Ligdeki son maçında Alanyaspor'a kaybeden Karadeniz Fırtınası ligin zirvesinden uzaklaşmamak adına bu maça çok büyük önem veriyor. Bordo- Mavililer'de Kamil Ahmet, Berat, A.Ömür ve Trondsen sakat. Vitor Hugo ise cezalı. Trabzon deplasmanda 139 gündür kaybetmiyor.
ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Trabzonspor dün yaptığı son çalışmayla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-Mavili kafile antrenman sonrası öğlen saatlerinde Erzurum'a kara yoluyla hareket etti. Oyuncuların keyfili halleri dikkatlerden kaçmadı.
BERAT'IN YOKLUĞUNDA KARARSIZ KALDI!
Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Berat'ın yokluğunda orta sahada Flavio ve Yunus Mallı arasında kararsız kaldı. Kararını maç saatinde verecek.