Trabzonspor Dadaş'a karşı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

6 PUANLIK MAÇTA KAZANAN DEMİRSPOR

TFF 1. Lig'in 26. hafta maçında Adana Demirspor sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Demirspor'un gollerini Pa Dibba ve Gökhan İnler kaydetti. Bu sonuçla Adana Demir puanını 48 yaptı ve 47 puanlı İstanbul'u geçerek 3. sıraya çıktı. Diğer sonuçlar: Keçiören- Eskişehir: 1-0, Bolu-Akhisar: 0-1.