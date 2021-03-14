Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    sezonun belki de en kritik ve zorlu virajına girdi: Adeta kader haftası

    bugün ’de , önümüzdeki hafta da ile bir sezona bedel 2 maç oynayacak. Zorlu maçlar öncesi "Kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Ama önce Gençlerbirliği maçını kayıpsız geçelim" dedi.

    1 sezona bedel hafta
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i cuma gecesi mağlup etmesiyle zirvenin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe belki de sezonun en kritik virajına girdi.

    Sarı-Lacivertliler'in bugün Kadıköy'de Gençlerbirliği ve önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında alacağı skorlar şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek.

    Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. Ancak öncelikle Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçları ligin gidişatı ve mental kondisyon açısından son derece kritik bir öneme sahip. Kanarya 2'de 2 yaparsa zirvede çok iddialı bir konuma gelecek.

        Aksi durumda ise büyük bir sıkıntı yaşayacak. Durumun farkında olan teknik direktör Erol Bulut tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurmuş durumda.

        Dün futbolcularıyla antrenman öncesinde bir toplantı yapan Erol Bulut, "Çok kritik maçların arefesindeyiz. Ancak biz maç maç düşünmek zorundayız. Gençlerbirliği maçını hasarsız atlatıp tüm gücümüzü ve konsantrasyonumuzu Beşiktaş derbisine vereceğiz. Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Ama öncelikle aklımızda sadece Gençlerbirliği maçı olacak. Trabzon ile deplazmanda oynadığımız maç var olma maçımızdı. Şimdi de üstü üste 2 maçımız bu şekilde olacak. Hepinize güvenim tam" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Fenerbahçe sezonun belki de en kritik ve zorlu virajına girdi: Adeta kader haftası