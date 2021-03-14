Dün futbolcularıyla antrenman öncesinde bir toplantı yapan Erol Bulut, "Çok kritik maçların arefesindeyiz. Ancak biz maç maç düşünmek zorundayız. Gençlerbirliği maçını hasarsız atlatıp tüm gücümüzü ve konsantrasyonumuzu Beşiktaş derbisine vereceğiz. Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Ama öncelikle aklımızda sadece Gençlerbirliği maçı olacak. Trabzon ile deplazmanda oynadığımız maç var olma maçımızdı. Şimdi de üstü üste 2 maçımız bu şekilde olacak. Hepinize güvenim tam" ifadelerini kullandı.