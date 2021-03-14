Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i cuma gecesi mağlup etmesiyle zirvenin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe belki de sezonun en kritik virajına girdi.
Sarı-Lacivertliler'in bugün Kadıköy'de Gençlerbirliği ve önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında alacağı skorlar şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek.
Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. Ancak öncelikle Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçları ligin gidişatı ve mental kondisyon açısından son derece kritik bir öneme sahip. Kanarya 2'de 2 yaparsa zirvede çok iddialı bir konuma gelecek.