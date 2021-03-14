Cimbom 3 attı 3 aldı: Aslan hayata döndü

Aslan geri döndü... Üst üste 5 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında çok ağır yara alan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanıp kendine geldi. 9. dakikada Emre Akbaba'nın yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Doğan kurtardı.

BÜYÜK FIRSAT

29. dakikada Pedro Henrique büyük fırsatı kaçırdı.

FRİKİĞİ KURTARDI

38. dakikada Avramovski'nin frikiğini Muslera kurtardı. 44. dakikada Galatasaray öne geçti. Saracchi'nin ortasında ön direğe koşu yapan Radamel Falcao'nun çok şık vuruşu ağlara gitti: 0-1

8 DAKİKADA 2 GOL BİRDEN ATTI

48'de Emre Akbaba'nın şutunu kaleci Doğan kurtardı. 67'da Emre Akbaba çok müsait pozisyonda golü atamadı. 81. dakikada Onyekuru skoru 2-0 yaptı. Nijeryalı yıldız 89'da skoru belirledi: 0-3.

GEDSON FERNANDES HAYAL KIRIKLIĞI

Devre arasında çok büyük umutlarla Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Fatih Terim'in ısrarla ilk 11'de şans verdiği Portekizli futbolcu dün de Kayserispor deplasmanında forma şansı buldu.

ÜST ÜSTE TOP KAYIPLARI

Ancak Fernandes yine beklentileri karşılayamadı. Özellikle ikinci yarıda yorulan ve üst üste top kayıpları yapan yıldız futbolcu 75'de yerini Feghouli'ye bıraktı. Sosyal medyada da yıldız futbolcuya eleştiriler yapıldı.

FEGHOULI 11'E GİRMELİ

Taraftarlar, "Fatih Terim inadı bırakmalı ve artık Feghouli'yi 11'e almalı. Kiralık Fernandes'i hazır hale getirene karar lig bitecek" dedi.

TAYLAN SARI KART CEZALISI

Cimbom'un yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı dün 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Başarılı orta saha oyuncusu önümüzdeki hafta Rizespor maçında forma giyemeyecek. Taylan'ın sarı kart gördüğü pozisyonda Kayserispor cephesi kırmızı kart itiraznda da bulundu.

TERİM'DEN BU SEZON İLK KEZ 4-4-2

Fatih Terim, Kayserispor deplasmanında önemli değişikliklere imza attı. Tecrübeli hoca bu sezon ilk kez takımını sahaya 4-4-2 dizilişiyle çıkardı. Formda olan iki forveti Mostafa Mohamed ve Falcao'yu birlikte oynatan Terim, uzun bir aradan sonra Emre Akbaba'ya 11'de şans verdi.

FEGHOULİ'NİN SERVİSİ GÜNDEME OTURDU!

İkinci yarının son bölümünde oyuna giren Feghouli kalitesini hemen gösterdi. Cezayirli yıldız, Onyekuru'nun skoru 3-0 yapan golünde muhteşem bir asist yaparak alkış topladı.

ONYEKURU GİRDİ YİNE İŞİ BİTİRDİ!

Dün yedek kulübesinde oturan Henry Onyekuru 67. dakikada oyuna girdi. Nijeryalı yıldız adeta oyunun şeklini değiştirdi. 81. dakikada skoru 2-0 yaparak Galatasaray'ı rahatlatan Henry Onyekuru, 89. dakikada birkez daha sahneye çıkıp skoru belirledi. Genç futbolcu, Gaziantep deplasmanında da 46. dakikada oyuna girmiş ve 2 gol atarak galibiyeti getirmişti.

MOHAMED BU KEZ BOŞ GEÇTİ

Kırmızı kart cezası biten Mostafa Mohamed dün 11'deki yerini aldı. Falcao ile birlikte çift forvet oynayan Mısırlı yıldız bekleneni veremedi. Mostafa Mohamed, Kayseri deplasmanını boş geçti.